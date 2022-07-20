Канада, Польща, Нідерланди: хто у світі збирає кошти на Байрактари для України

Україні допомагає увесь світ добра, бо Захід розуміє: лише спільними зусиллями можливо побороти імперську Росію з її комплексами та претензіями до суверенних держав.

І тепер йдеться не лише про допомогу нашим біженцям, гуманітарну допомогу чи передачу зброї: вже п’ять країн світу почали збирати кошти на Байрактари для української армії!

Друзі поіменно: Канада

Канада стала п’ятою країною, що оголосила про збір коштів на закупівлю та передачу безпілотників Україні. Канадці розраховують отримати від доброчинців 7 млн канадських доларів, а це близько 160 млн грн.

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За короткий термін уже було зібрано більше ніж $33 тис. А куплений безпілотник нам хочуть передати — символічно — до Дня Незалежності України.

Польща

Наші друзі поляки одні з перших почали збирати гроші на купівлю безпілотників для України — 28 червня був оголошений збір. Польща змогла зібрати для України на три БПЛА Байрактар.

Зараз на рахунку благодійної банки зібрано уже понад 80% від усієї суми. Збір коштів триватиме до 28 липня.

Литва

Литовці одним пострілом убили навіть не двох, а цілих трьох зайців. Наші щирі друзі за три дні зібрали гроші на літальний апарат Байрактар, отримавши згоду на таку закупівлю та передачу від Міністерств оборони Литви, Туреччини, а також згоду від самого виробника.

Але коли виробники Bayraktar дізналися про збір коштів, про таку колосальну віддачу литовців — розчулилися та віддали три БПЛА цілком безкоштовно.

На гроші, які уже були зібрані, литовці закупили 80 радарів Wingman стандарту НАТО.

Журналіст Андрюс Тапінас, який організовував збір грошей, у своєму Twitter повідомив: литовці закупили ще й 110 гармат для збиття дронів та мило їх назвали Убивцями орків.

We bought 110 antidrone guns for Ukraine and named then Orcrist – Orc Killer.



Today we added 80 Wingman – NATO approved radars which allows antidrone operator detect and shoot down russian drone without seeing it up to 5 km away.



Price tag: 1 095 000 euro. pic.twitter.com/3jrMCBduDx — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) July 11, 2022

І це ще не кінець: 12 липня Андрюс у своєму Twitter закликав литовців доєднатися і до польського збору!

Наші друзі-поляки уже на півшляху до повної суми для польського Байрактару. Доєднаймося та допоможемо їм зробити це ще швидше!

Норвегія

Норвегія також доєдналася до своєрідного флешмобу зі збору коштів на Байрактари для України. У рамках кампанії планується зібрати 55 млн крон, що у доларах становить близько 5,5 млн.

Організатори повідомили, що кожен охочий доєднатися до збору може пожертвувати не менше ніж десять норвезьких крон.

А перші 1000 благодійників, які долучаться до збору та пожертвують понад 250 крон, зможуть долучитися до найменування БПЛА.

Читати на тему Оспівані пташки Байрактари: вражаюча робота Повітряних сил української армії З початку війни українська армія успішно використовує турецькі Байрактари для атакування російської техніки з повітря.

Туреччина

Туреччина — країна-виробник славнозвісних Байрактарів. Близько місяця тому український шоумен, телеведучий, а під час війни — найпалкіший волонтер Сергій Притула та його благодійний фонд разом з українцями зібрали кошти на цілих чотири БПЛА.

Виробники безпілотників, які слідкували за процесом збору від самого початку, були настільки розчулені, що подарували три таких безпілотники абсолютно безоплатно. Натомість всі зібрані кошти фондом Сергія Притули вони попросили передати на потребу українського народу.

Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів.

До речі, Туреччина також пообіцяла, що не продаватиме свої Байрактари Росії, бо бренд не зацікавлений в тому, щоб підтримувати агресію РФ проти суверенної держави України.

Сам Сергій Притула був у захваті як від ідейності українців та нашого сильного духу, так і від вчинку компанії Bayraktar. У своєму інтерв’ю він розповів, на що саме підуть кошти, які збиралися на БПЛА.

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