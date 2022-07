Канада, Польща, Нідерланди: хто у світі збирає кошти на Байрактари для України

Україні допомагає увесь світ добра, бо Захід розуміє: лише спільними зусиллями можливо побороти імперську Росію з її комплексами та претензіями до суверенних держав.

І тепер йдеться не лише про допомогу нашим біженцям, гуманітарну допомогу чи передачу зброї: вже п’ять країн світу почали збирати кошти на Байрактари для української армії!

Канада стала п’ятою країною, що оголосила про збір коштів на закупівлю та передачу безпілотників Україні. Канадці розраховують отримати від доброчинців 7 млн канадських доларів, а це близько 160 млн грн.

За короткий термін уже було зібрано більше ніж $33 тис. А куплений безпілотник нам хочуть передати — символічно — до Дня Незалежності України.

Наші друзі поляки одні з перших почали збирати гроші на купівлю безпілотників для України — 28 червня був оголошений збір. Польща змогла зібрати для України на три БПЛА Байрактар.

Зараз на рахунку благодійної банки зібрано уже понад 80% від усієї суми. Збір коштів триватиме до 28 липня.

Литовці одним пострілом убили навіть не двох, а цілих трьох зайців. Наші щирі друзі за три дні зібрали гроші на літальний апарат Байрактар, отримавши згоду на таку закупівлю та передачу від Міністерств оборони Литви, Туреччини, а також згоду від самого виробника.

Але коли виробники Bayraktar дізналися про збір коштів, про таку колосальну віддачу литовців — розчулилися та віддали три БПЛА цілком безкоштовно.

На гроші, які уже були зібрані, литовці закупили 80 радарів Wingman стандарту НАТО.

Журналіст Андрюс Тапінас, який організовував збір грошей, у своєму Twitter повідомив: литовці закупили ще й 110 гармат для збиття дронів та мило їх назвали Убивцями орків.

We bought 110 antidrone guns for Ukraine and named then Orcrist – Orc Killer.



Today we added 80 Wingman – NATO approved radars which allows antidrone operator detect and shoot down russian drone without seeing it up to 5 km away.



Price tag: 1 095 000 euro. pic.twitter.com/3jrMCBduDx