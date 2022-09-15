Світ

Міжнародний день демократії: її переваги та недоліки, а також рейтинг демократичних країн

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Вересня 2022, 16:00
Міжнародний день демократії: її переваги та недоліки, а також рейтинг демократичних країн

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