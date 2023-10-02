Жодної кулі не відправлять в Україну. У Словаччині перемогла проросійська партія — чому це недобра звістка

Антиукраїнська партія, попри прогнози екзит-полів, перемагає у Словаччині. За результатами опрацювання понад 99% протоколів, на парламентських виборах найбільше голосів отримала партія колишнього прем’єра Роберта Фіцо.
Читай, чим шкодить Україні те, що проросійська партія перемагає у Словаччині.
Роберт Фіцо розповсюджує проросійські наративи, також вважає наївною надією деокупацію захоплених РФ українських територій, особливо Криму. Фіцо запевняє, якщо його партія увійде в уряд, Братислава більше не надсилатиме зброю та боєприпаси Україні.
Ми не відправимо в Україну жодної кулі з державних запасів, — сказав Фіцо.
Ми не відправимо в Україну жодної кулі з державних запасів, — сказав Фіцо.
Друге місце на виборах посіла партія Прогресивна Словаччина чинної президентки Зузани Чапутової з 17% підтримки. Вона прихильниця надання допомоги Україні та членства нашої країни у ЄС.
Загалом до парламенту можуть потрапити до 10 партій та блоків.
Позиція антисистемних сил ніколи не була сильнішою, ніж зараз. Росія їм допомагає, люди розчаровані минулою владою, тому все проблематично, — каже політолог Григорій Месєзніков.
Позиція антисистемних сил ніколи не була сильнішою, ніж зараз. Росія їм допомагає, люди розчаровані минулою владою, тому все проблематично, — каже політолог Григорій Месєзніков.
Словацьке суспільство найменш позитивно серед східноєвропейських країн ЄС сприймає прибуття біженців з України. На цьому і спекулює Фіцо, який повторює пропагандистські наративи Кремля, намагаючись виправдати вторгнення РФ в Україну.
Чим довше триває війна, тим більше людей знову вірять у дезінформацію. Зараз вона розгортається на повну силу, — каже аналітикиня Катаріна Клінгова.
Чим довше триває війна, тим більше людей знову вірять у дезінформацію. Зараз вона розгортається на повну силу, — каже аналітикиня Катаріна Клінгова.
Для Києва принципово зберегти дружбу з Братиславою. Виникнення ще одного, разом з угорським, уряду, скептично налаштованого щодо надання воєнної допомоги в Україні та її членства в НАТО, ускладнить завдання українській владі.
Під час передвиборчої кампанії Фіцо заявив таке:
— Західні ЗМІ відкрито говорять про те, що у лавах української армії є фашисти. Візьмемо полк Азов, це явно фашистський полк. Знаєте, що кажуть у Словаччині? Що бандерівці та інші, хто там воюють, це вуличні хулігани на задвірках суспільства.
У промові він заявив, що українці в армії нібито коять страшні речі, а його шокує те, що перед ними “розстеляють червоні килими”.
Після початку повномасштабної війни Словаччина активно надавала допомогу Україні, вона є важливою логістичною складовою постачання західної допомоги.
Раніше ми розповідали, чому у Молдові закривають центри для біженців.
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