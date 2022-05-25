Прокладаємо шлях до правди: шість країн визнали дії РФ геноцидом українського народу

За останні три місяці з’явилась нескінченна кількість назв і абревіатур, з якими ми раніше й не думали, що перетнемося в одному інформаційному просторі. Однак одне слово українському народу, на жаль, надто добре відоме — геноцид.

Ми довго намагалися достукатись до світу, пояснюючи, що російська влада як мінімум ціле століття вчиняє злочини проти людяності на території України. Проте коли окупантські війська відійшли від Києва, кожен куточок землі здригнувся від розуміння того, що українці завжди говорили правду про РФ.

Тепер Україна та наші західні партнери почали роботу над визнанням дій Росії на українських територіях актом геноциду. Необхідні постанови, крім нашої держави, вже затвердили шість країн.

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Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував закордонним колегам та поділився, що щиро вірить у те, що кількість солідарних з Україною держав лише зростатиме.

Прокладаємо шлях до правди!

Такий крок, як мінімум, виражає повагу до пам’яті тисяч невинно вбитих українців, зокрема дітей. Крім того, це дасть більше можливостей притягнути до відповідальності винних у скоєних злочинах.

Що таке геноцид і навіщо його визнавати

Геноцид — це цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення чи народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.

Також актом вчинення геноциду признається пряме і публічне підбурення до вчинення геноциду, замах на вчинення геноциду та співучасть у вчиненні акту геноциду.

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього передбачає широкі категорії карних діянь за такі дії, як:

вбивство членів певної групи населення;

нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам групи;

створення умов, які розраховані на повне чи часткове знищення групи населення;

унеможливлення народження дітей;

насильницька передача дітей цієї групи іншій групі.

Крім того, Конвенція про строк давності має на меті запобігти уникнення покарання осіб, які звинувачуються у вчиненні актів геноциду.

Коли Україна визнала дії РФ геноцидом

14 квітня Верховна Рада визнала дії РФ на території України під час дії воєнного стану геноцидом українського народу.

Про це сповістив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у себе на сторінці у Facebook.

Які ще країни визнали дії РФ геноцидом українського народу

Також свою солідарність вирішив висловити президент США Джо Байден, заявивши на початку квітня, що події на території України внаслідок вторгнення Росії рівносильні геноциду.

Однак від визнання американський лідер наразі відмовився, оскільки вважає, що міжнародні юристи більш компетентні у цьому питанні та зможуть самі зробити свої незалежні висновки.

Президент Польщі Анджей Дуда 7 квітня в інтерв’ю каналу CNN заявив, що розцінює дії РФ як геноцид українського народу.

Мета цього вторгнення — знищити українську націю.

На більш суттєвий крок пішли парламентарі Естонії та Латвії, які 21 квітня визнали дії Росії в Україні геноцидом, затвердивши відповідні постанови.

Після цього 29 квітня обидві палати парламенту Канади одноголосно визнали дії РФ в Україні геноцидом. Про це повідомив також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Раніше канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо назвав абсолютно правильним той факт, що дедалі більше людей називають дії російських окупантів на українській землі геноцидом.

10 травня заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк сповістила, що Сейм Литви ухвалив історичне рішення про визнання дій РФ в Україні геноцидом українського народу.

Це також сигнал до рішучих дій кожній європейській країні, щоб ніколи знову в жодній іншій державі Європи не повторилися звірства російської армії.

Наразі новачком у визнанні геноциду в Україні стала Чехія. Сенат країни ухвалив відповідне рішення 11 травня, про що повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Однак зловісний парад російських злочинів в Україні триває і досі, тож ми маємо збирати перевірену інформацію, щоб притягнути до відповідальності усіх винних. Читай, як діяти, якщо проти тебе здійснили воєнний злочин.