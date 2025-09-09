Відео Світ

Протести у Непалі: причина обурення населення та ситуація станом на зараз

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 09 Вересня 2025, 17:35 3 хв.
непал протести

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь