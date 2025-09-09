Протести у Непалі: причина обурення населення та ситуація станом на зараз

Декілька днів тому у частині Південної Азії почалися масові протести — жителі Непалу максимально незадоволенні введенням заборони соцмереж. Читай про ситуацію в країні та що відомо про стан держави зараз.

Протести у Непалі: причина неспокійної ситуації

Нещодавно, а саме 4 вересня, уряд Непалу прийняв законопроєкт про заборону 26 додатків, серед яких Facebook, Instagram, WhatsApp, а також портали Youtube та LinkedIn. Заборона викликала плутанину на території усієї країни щодо впливу на свободу преси й туристичну галузь.

У Міністерстві комунікацій та інформаційних технологій Непалу дали коментар, що заборону запровадили опісля відмови платформ виконувати новий закон щодо врегулювання соцмереж.

Тим часом, за кілька годин до введення заборони, користувачі порталів висловлювали власне обурення. Мережею ширились меми, що країна знов повертається до часів листування, адже ці санкції розвертають розвиток країни в інший бік.

Непал у вогні: розвиток подій

Згідно з виданням India Today, резиденції кількох лідерів, зокрема президента та прем’єр-міністра країни, зазнали нападів та вандалізму. Окрім цього, протестувальники підпалили ще декілька міністерських будинків та муніципальні будівлі.

Також під час протесту мешканці пошкодили офіс Генпрокурора Непалу та Верховний суд, підпалили непальський парламент і готель Hilton у Катманду, що належить одному з голів правлячої партії.

Міжнародний аеропорт Трібхуван припинив роботу, а всі авіарейси скасовано через загострення безладів у різних частинах країни.

Урядових міністрів вивозять з їхніх резиденцій за допомогою армійських вертольотів. Принаймні п’ять гелікоптерів залучили для безпечного переміщення ключових посадовців до аеропорту. Також відомо, що планують евакуювати й К. П. Шарму Олі з його резиденції через протести у країні. Крім цього, міністр подав у відставку, за його словами, через несприятливу ситуацію в країні.

Згідно з інформацією видання, протестувальники координують свої дії через месенджер Discord. У групових чатах з’являються вказівки про збір біля аеропорту, приготування коктейлів Молотова, застосування ацетилену для ушкодження коліс літаків та розшук боєприпасів у відділках поліції.

Протести у центрі Непалу: ситуація зараз

Після масштабних протестів у Непалі зняли обмеження на доступ до соцмереж, які діяли менш як добу.Відомо про 19 загиблих людей під час масових повстань, про це повідомив представник уряду, зазначивши, що в столиці Катманду водночас запровадили комендантську годину.

Законопроєкт зазнав гострої критики як засіб цензури та придушення опозиції, що виражає незгоду в мережі. Правозахисні організації охрестили його спробою влади стримати свободу слова та порушити фундаментальні права, а тим часом акцію протесту стали називати протестом покоління Z.

