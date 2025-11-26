Крах пивної традиції: молодь Німеччини масово відмовляється від алкоголю

Німеччину, яку світ звик вважати непохитною твердинею пивних традицій, накрила несподівана криза. Країна, де працюють найстаріші броварні планети (як-от Weihenstephan, що варить пиво з 1040 року!), стикається з новою реальністю: молодь масово відмовляється від алкоголю.

Сьома за величиною країна Європи не змогла уникнути глобального тренду на здоровий спосіб життя. Статистика для галузі виглядає загрозливо: частка населення, яке п’є пиво, впала до історичного мінімуму — лише 41%. Про це пише dailyexpress.

Рекордний спад: закрилися 50 броварень за рік

Як наслідок, продажі обвалилися до рекордних 3,9 мільярда літрів, а за останній рік закрилося 50 із 1500 німецьких броварень.

Марк Кергер, президент відомої броварні Einbecker, не приховує свого занепокоєння різкою зміною настроїв у суспільстві.

В останні роки завжди 46%, 47%, 48% казали: Так, я п’ю пиво. А цього року лише 41%. 41% — це вражаюче. Щотижня мені телефонують щонайменше один раз і пропонують продати нам пивоварню, — розповідає Кергер.

Причини не лише у моді на здоров’я, а й у банальній економії. 25-річна студентка-художниця Роксана Зеєгоф із міста Кіль ділиться спостереженнями за своїм поколінням.

Курс на безалкогольне: як бізнес адаптується до нових реалій

За її словами, однолітки тепер залюбки випивають лише одне пиво за вечір, а багато хто взагалі обирає тверезість через високу вартість життя та бажання просто побути вдома.

Виробникам доводиться адаптуватися, щоб вижити. Традиційні компанії, такі як Einbecker, роблять ставку на розширення асортименту та безалкогольні напої.

Марк Кергер зізнається, що йому довелося майже рік переконувати консервативних колег змінити курс.

Тепер він прогнозує, що за п’ять років половина прибутку компанії надходитиме саме від безалкогольної продукції.

Пиво — це вже не майбутнє, — констатує він.

Поки одні оплакують занепад багатовікової культури, інші бачать у цьому позитив. Менше алкоголю означає менше проблем зі здоров’ям та зниження рівня насильства (наприклад, правозахисники фіксували численні випадки домагань на Октоберфесті).

Хольгер Айхеле, президент Німецької асоціації пивоварів, дивиться на ситуацію філософськи та з оптимізмом:

Молодь вживає алкоголь набагато свідоміше та розумніше, ніж наше покоління. Це гарна новина для здоров’я.

