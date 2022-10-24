Наступний прем’єр Великої Британії? Хто такий Ріші Сунак та як він ставиться до України

Посада прем’єр-міністра Великої Британії стала знову вакантною, відколи Ліз Трасс пішла у відставку. Одним із претендентів на неї став Ріші Сунак. Що про нього відомо та як ставиться до України Ріші Сунак — у матеріалі.

Ріші Сунак висунув свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра Британії

Про своє бажання поборотися за посаду прем’єр-міністра і голови Консервативної партії Ріші Сунак заявив у Twitter. До слова, це його друга спроба. Раніше він програв Ліз Трасс.

Сполучене Королівство — велика країна, але ми стикаємося з глибокою економічною кризою. Саме тому я балотуюся на посаду лідера Консервативної партії та вашого наступного прем’єр-міністра.

Нині Сунак лідирує у передвиборчих перегонах. На його боці і Борис Джонсон, який заявив, що не буде балотуватися на цю посаду.

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The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

Суперницею для Ріші Сунака може стати Пенні Мордонт. Втім, вона не має 100 необхідних голосів для боротьби. Претенденти можуть висунути свої кандидатури до 14:00 понеділка, 24 жовтня.

Я хочу виправити нашу економіку, об’єднати нашу партію і досягти успіху в нашій країні, — заявив Ріші Сунак.

Хто такий Ріші Сунак і яке його ставлення до України

Ріші Сунак став депутатом британського парламенту у 2015 році. Протягом 2020–2022 років обіймав посаду міністра фінансів.

Йому вдавалося боротися з викликами британської економіки після пандемії та локдауну, внаслідок чого популярність Сунака зросла. Стати лідером торі йому завадив скандал навколо частки бізнесу його дружини.

Акшату Мурті володіє часткою індійської компанії свого батька. Вона отримала понад 10 млн фунтів дивідендів та була звинувачена в ухилянні від сплати податків у Британії.

У липні цього року Ріші Сунак розкритикував дії Бориса Джонсона та разом з іншими міністрами подав у відставку.

Ріші Сунак вважає себе традиційним консерватором. Виступає за низькі податки та малі державні витрати. У своєму Twitter Сунак підсумував досягнення Бориса Джонсона та засудив Путіна.

Він провів нашу країну через одні з найскладніших викликів, з якими ми коли-небудь стикалися, а потім зосередився проти Путіна та його варварської війни в Україні.

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out.



He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine.



We will always be grateful to him for that. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

Своїми рішеннями Сунак повністю підтримував проукраїнську політику Бориса Джонсона. Тому ставлення британців до війни в Україні та підтримка навряд чи зміняться у гірший бік.

До того ж раніше Ріші Сунак закликав не пускати Путіна на саміт G20, заявляв, що якщо стане прем’єром, першою поїздкою буде Київ, а в інтерв’ю The Sun говорив, що хто б не став прем’єром, Британія залишиться союзником України.

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Головне фото: Getty Images