Розв’язують свої проблеми. Румунські фермери розблокували пункти пропуску — чого вимагали

У Румунії останніми днями місцеві мешканці перекривали рух вантажівок через три КПП з Україною. 13 січня румунські фермери заблокували проїзд через пропускний пункт Порубне. За два дні — Красноїльськ.

А минулого четверга влаштували страйк перед переходом Дякове. Наразі всі КПП розблоковані. Та через перекритий українсько-румунський кордон експорт наших товарів знизився, а держбюджет недоотримав митні платежі.

Румунські фермери розблокували пункти пропуску на кордоні

Минулого четверга румунські фермери підігнали до пункту пропуску Дякове велику сільськогосподарську техніку, чим перекрили рух вантажівок в обидва боки. Страйкарі не пропускали навіть гуманітарні вантажі.

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Більшість українських вантажівок через Румунію — транзитом. Здебільшого везуть до Європи зерно, м’ясо, цукор, вироби з дерева. Румунські фермери скаржаться на імпорт з України. Кажуть, що зазнають через нього збитків, і вимагають від уряду компенсації та субсидії.

Українські водії певні, нарікаючи на Україну, румунські аграрії розв’язують власні проблеми. Діють за аналогією поляків. Такої ж думки політичний експерт Максим Джигун. Він додає, за блокадою кордону є ще й російський слід.

У досконалій європейській системі стався збій, олії у вогонь підливають радикальні проросійські партії, що проти інтеграції України в Євросоюз.

Те, що ми бачимо зараз на румунському кордоні — спрощена версія того, що бачитимемо під час перемовин з цими країнами про вступ до ЄС. Українці дуже конкурентноспроможні, — каже Максим Джигун.

Росія тим часом вливає величезні ресурси на просування своїх наративів в країнах Євросоюзу, особливо напередодні виборів. Блокада пункту пропуску Дякове тривала два дні. Нині він працює у звичному режимі, черга складає 600 вантажівок.

Уряд Румунії задовольнив кілька вимог фермерів, тому пункти пропуску відкрили. Але не всі вимоги, тому блокування може продовжитися в будь-який момент.

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Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

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