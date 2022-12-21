Ефективний проти ворога ЗРК Patriot: характеристики, ціна та в кого є на озброєнні

Україна зараз як ніколи потребує підтримки своїх партнерів для закриття простору над важливими об’єктами та задля вдалого контрнаступу. США планує підписати указ, який забезпечить українських військових зенітно-ракетними установками ППО Patriot.

Що таке ЗРК Patriot та які його характеристики — читай у матеріалі.

Історія ЗРК Patriot

Американський зенітний ракетний комплекс MIM-104 Patriot виробляє американська компанія Raytheon, яка є найбільшим у світі виробником керованих ракет. Таке озброєння є у США та її союзників.

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Система Patriot створювалася з 1963 року як основна платформа повітряного захисту на середніх та великих висотах. На додаток до цього, Patriot є платформою перехоплення балістичних ракет, причому з появою PAC-3, це завдання є основним призначенням комплексу.

Окрім пускових установок та власне ракет кількох можливих типів, до складу комплексів Patriot входять також радіолокаційна станція, пункт управління та інше допоміжне експлуатаційне обладнання.

ЗРК Патріот складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи. Вперше така ракетно-зенітна установка використовувалася під час війни у Перській затоці, але тоді вона стала корисною як протиракетний, а не протиповітряний ЗРК.

Характеристики ЗРК Patriot

максимальна дальність перехоплення цілі — 80 км;

мінімальна дальність перехоплення цілі — 3 км;

максимальна висота перехоплення цілі — 24 км;

мінімальна висота перехоплення цілі — 0,06 км;

максимальна швидкість цілі становить 1 600 метрів за секунду;

висота ураження балістичних цілей становить до 15 км;

кількість цілей, які можуть обстрілюватися одночасно — 8 (у секторі 90°);

ймовірність ураження цілі — 0,8 (у бойових умовах — 0,4-0,6);

маса ракети — 912 кг.

Скільки коштує ЗРК Patriot

Вартість постачання 9 батарей систем Patriot може доходити до $9 мільярдів.

Вартість пуску однієї ракети становить близько $3 мільйона.

Наразі такий ЗРК є на озброєнні США, Польщі, Румунії, Німеччини, Нідерландів, Греції та ще десятьох країн світу.

Раніше ми писали характеристики та пояснювали, як росіяни модифікували ракети С-300 у війні проти України.

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