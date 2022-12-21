Світ

Ефективний проти ворога ЗРК Patriot: характеристики, ціна та в кого є на озброєнні

Вікторія Мельник, редакторка сайту 21 Грудня 2022, 11:05
ЗРК Patriot

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