Тайвань та КНР: історія конфлікту і яку роль у цьому відіграють США

Тайвань — своєрідний азійський тигр, визнаний 20 країнами, серед яких немає ні України, ні навіть США. Однак це не завадило третій особі Штатів Ненсі Пелосі відвідати острів та зустрітися з керівництвом Тайваню.

Такий ляпас дуже боляче вдарив по Китаю, який не збирається пом’якшувати пристрасті довкола острова.

Тайвань: історія конфлікту

Невеликий острів велетенського значення — так кількома словами можна охарактеризувати Китайську Республіку Тайвань. Від материкової Піднебесної автономію, що за площею завбільшки як Молдова, відділяє 180-кілометрова протока і 70 років власної історії.

На важливий політичний центр острів перетворився внаслідок громадянської війни, що спалахнула в Китаї після Другої світової. Під натиском комуністів офіційний уряд панівної в усій Піднебесній партії Гоміндан мусив відступати.

Він отаборився на Тайвані та прилеглих островах. На цій території фактично залишилася визнана на той час світом Китайська Республіка.

Червоні ж захопили всю материкову частину країни та проголосили там Китайську Народну Республіку. Офіційно вони вважають Тайвань її частиною.

Шлях до незалежності Тайваню — глухий кут, оманлива спроба протистояти материку, схожа на богомола, який намагається перешкодити колісниці, — заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь.

За якийсь час міжнародна спільнота визнала комуністичну владу Пекіна і КНР, замінила Китайську Республіку Тайвань в ООН. Однак, коли на зміну авторитаризму в Тайвані прийшла демократія, ним зацікавився Захід.

Захід і Тайвань — в чому причина цікавості

Попри те, що незалежність республіки визнає лише купка острівних держав, туди рікою потекли інвестиції. Нині Тайвань — один із лідерів економічного розвитку регіону, 19-та економіка світу.

Якщо відбудеться захоплення Тайваню, це послабить значну частину світової економіки, бо багато виробництв зупиняться, — пояснює економіст Борис Кушнірук.

Високі технології виробництва, а також позиція буфера, що стримує поступ авторитарного Китаю, роблять острів стратегічно важливим для інтересів США.

Штати надають велетенську підтримку Тайбею — проводять спільні військові навчання та обіцяють захист у разі агресії. Особливо на тлі погіршення відносин між Пекіном та Вашингтоном.

На будь-які натяки на незалежність Тайваню Пекін реагує дуже болісно. Візит на острів спікерки конгресу КНР сприйняла як ляпас.

Зараз материковий Китай проводить навчання довкола острова, і жителі Тайваню та увесь світ, затамувавши подих, чекають подальших дій США та КНР.

Тайванці регулярно тренуються, адже загроза вторгнення Китаю висить над ними впродовж усього існування.

Також вони з інтересом стежать за подіями в Україні, а останні навчання провели, враховуючи підступність обстрілів російських окупантів. Тайванці кажуть, що героїчний спротив українців їх надихає.

Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що означає приїзд Ненсі Пелосі до Тайваню і як це вплине на світ та Україну.

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