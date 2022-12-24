Через брак електроенергії у Києві припиняє курсувати наземний електротранспорт: що відомо

Відсутність електроенергії впливає не лише на побут українців, а й на звичні справи та плани. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що через брак електроенергії у столиці зупинять рух трамваїв та тролейбусів.

— Через дефіцит електроенергії ми ухвалили рішення щодо припинення роботи

наземного електротранспорту столиці — трамваїв та тролейбусів, — пише мер у своєму Telegram.

Чи є альтернатива та що відомо про скасування курсу наземного електротранспорту — у матеріалі.

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За словами Кличка, на заміну електротранспорту на курс вийдуть автобуси. Аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї та тролейбуси, було випущено 222 автобуси.

Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 — на заміну трамваїв.

Загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це — весь рухомий склад автобусів, що є в наших автопарках.

Також перевезення забезпечують і приватні перевізники: на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.

Віталій Кличко нагадав, що столичне метро працює. Наразі відкриті 50 станцій із 52. Дві станції —

Гідропарк і Дніпро — тимчасово закриті.

До речі, в метро Києва тепер можна заряджати необхідні гаджети та пристрої: читай, на яких станція метро у Києві можна це зробити.

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