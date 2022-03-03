У Міноборони розповіли, як українці відстояли свої міста без зброї

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про поточну ситуацію в Україні й про спротив звичайних українців.

— У нас тривають бої фактично по всій території України. Разом із тим, ми можемо говорити про переломну фазу, тому що кожен день боїв робить перевагу на нашу користь, оскільки у ворога великі втрати — як військової техніки, так і особового складу, – повідомила вона.

Також заступниця міністра оборони додала, що на сьогодні можна говорити про приблизні втрати армії РФ – це 6 тисяч військових.

Водночас зростає національний спротив загарбницьким діям РФ. Це теж дає позитивні результати.

На сьогодні ми маємо вже майже три десятки прикладів, де місцеві жителі відстояли свої міста.

Тож, каже Ганна Маляр, на сьогодні можна сказати, що українці від шоку оговталися, об’єдналися і чинять потужний спротив разом зі Збройними Силами.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович закликав українців долучатися до національної гри Забери танк у господарство, а також розповів про помилки Росії у військовій справі.