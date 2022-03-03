Україна

У Міноборони розповіли, як українці відстояли свої міста без зброї

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 03 Березня 2022, 09:00

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Жителі Енергодара стоять живим щитом на захисті Запорізької АЕС та ТЕС — подробиці у відео
Ракетний удар Київ
Нові вибухи в Києві: іноземні журналісти зафіксували на відео
0:04:24
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Репортаж під гомін сирен. Як Харків виборює свободу під масованими авіаударами РФ
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