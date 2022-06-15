Україна

Україна — європейський енергетичний хаб. Відтепер ми можемо експортувати електроенергію в ЄС

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Червня 2022, 17:00

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