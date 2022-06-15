Україна — європейський енергетичний хаб. Відтепер ми можемо експортувати електроенергію в ЄС

Відтепер Україна може експортувати свою електроенергію у Європу, оскільки в березні наші енергосистеми об’єднали.

Очільник НЕК Укренерго Володимир Кудрицький розповів в ефірі телемарафону про потенціал українських енергоносіїв.

Мільярди євро на рік — потенціал нашого експорту

Насправді Україна вже експортує електроенергію у деякі країни Європейського континенту:

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Молдову — 100–150 МВт;

Польщу — понад 200 МВт.

Проте раніше Україна не була приєднана до європейської енергосистеми, що унеможливлювало експорт електроенергії у великих обсягах.

Ми отримали принциповий дозвіл європейців експортувати (електроенергію — ред.) в решту Європи, — зазначає Кудрицький.

Спочатку обсяг експортованої енергії буде обмежений. Це пов’язано з тим, що зазвичай країна, яка приєднується до енергетичної системи ЄС, не може проводити комерційні операції впродовж року.

Але Україні вдалося за три місяці домовитись за перші поставки експорту. Тож з часом ми зможемо поступово нарощувати обсяги продажу електроенергії.

Мільярди євро на рік — це потенціал нашого експорту, коли ми повністю зможемо його відкрити, — ділиться пан Володимир.

Взаємовигідна комерція

За словами Кудрицького, Україна зможе повністю покрити та навіть перевершити втрати прибутку від транзиту газу нашою територією. Тож угода з ЄС відкриє для нас нові економічні горизонти.

Європейців же вразила стабільність роботи української енергетичної системи в умовах повномасштабного вторгнення Росії, навіть попри тимчасову окупацію Запорізької АЕС.

Крім того, їм самим необхідні наші ресурси, адже наразі електроенергія в Європі коштує втричі дорожче, ніж в Україні.

У Європі, особливо в прилеглих до нас країнах, спостерігається певний дефіцит електроенергії. Це довгострокова тенденція. Україна є єдиним великим нетто-експортером в регіоні. Тому Україна має стати європейським енергетичним хабом, — пояснює очільник Укренерго.

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