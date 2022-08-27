Україна

Вони стали героями для кожного з нас — привітання для українських льотчиків до Дня авіації

Олена Яковлєва, редакторка сайту 27 Серпня 2022, 14:00
День авіації України - привітання українських льотчиків

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