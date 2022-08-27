Вони стали героями для кожного з нас — привітання для українських льотчиків до Дня авіації

Остання субота літа — професійне свято українських льотчиків. У 2022 році цей день припав на 27 серпня. Уся країна пишається мужніми та безстрашними героями, які захищають небо над нашою головою.

Читай привітання для тих, хто присвятив своє життя небу.

Привітання президента України

Президент України — Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський привітав військових пілотів та запевнив, що завдяки нашим воїнам настане день, коли окупанти згинуть на українській землі.

Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму.

Окупанти згинуть, як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем, — написав Зеленський.

Вони стали героями

Начальник авіації Повітряних Сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов також тепло привітав усіх українських авіаторів та розповів про їхню гідну боротьбу з ворогом.

У цей складний для нашої держави та всього світу час, усе ж хочу привітати всіх причетних з Днем авіації України!

Тих, хто літає, хто забезпечує і робить усе для того, аби наші крила тільки міцніли, аби ворог на власній шкурі відчув не лише бойовий дух наших пілотів, а й ударну силу нашого повітряного флоту, — сказав генерал.

Він нагадав, що з 24 лютого українські пілоти боронять рідне небо та землю ціною свого життя. І хоч росіяни все ще мають достатньо смертоносної техніки, ракет та літаків, це не лякає наших авіаторів.

Вони продовжують робити все задля того, щоб жити у вільній європейській країні.

Західні партнери активно допомагають нам з матеріально-технічним забезпеченням, а українські льотчики можуть швидко опановувати сучасні багатофункціональні літаки. Тож перемога за нами!

Наші льотчики — найкращі! Авіатори — це сміливі, відповідальні, професійні, відчайдушні люди, які щодня і щоночі боронять рідну землю від російської агресії!

Бажаю усім добра, благополуччя, міцного здоров’я Вам та Вашим сім’ям! — написав Голубцов.

Авіатори — це доблесть та майстерність

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук долучився до святкових привітань своїх колег. Він згадав не тільки військових льотчиків, а й увесь персонал, який забезпечує їхню роботу: вчених, конструкторів, дослідників та інших.

У нашій пам’яті назавжди залишаться подвиги українських військових льотчиків і всіх, хто забезпечує їхню роботу — хто присвятив своє життя авіаційній справі.

Відважних людей, які з перших днів російської агресії стали на захист української землі та вписали нові історичні віхи до славетного бойового шляху авіації Збройних Сил України, — зазначив Олещук.

Українські авіатори довели свою відданість рідній країні. За півроку великої війни 18 льотчиків Повітряних Сил отримали найвище звання Героя України, а сотні військовослужбовців відзначені високими державними нагородами.

І хоч деякі з них ушановані посмертно, Україна ніколи не забуде своїх героїв — справжніх патріотів, які не пошкодували для свободи найціннішого — життя.

Щиро дякую всім авіаторам за роботу, професіоналізм, відповідальність та відданість справі! Низький уклін вашим родинам та сім’ям!

Ми обов’язково звільнимо нашу святу землю від російського окупанта! Задля мирного майбутнього нашої держави, для наших дітей і наших онуків! — поділився генерал-лейтенант.

Втрати російської авіації у війні з Україною

На початку повномасштабного вторгнення росіяни хвалились, нібито в перший же день війни знищили всю українську авіацію та засоби ППО.

Та насправді ось уже 185 діб Повітряні Сили ЗСУ майстерно знищують ворога як у небі, так і на землі. Статистика є цьому підтвердженням.

Втрати російської авіації станом на 27 серпня 2022 року:

засоби ППО — 148 од. ($1,03 млрд)

літаки — 234 од. ($5,30 млрд)

гелікоптери — 202 од. ($2,08 млрд)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 836 од.

Нещодавно журнал Forbes перевів втрати РФ у грошовий еквівалент. Виявилось, що за півроку Росія “спалила” на знищених літаках, гелікоптерах та засобах ППО майже $8,5 млрд.

Редакція Вікон щиро вітає зі святом всіх українських героїв-авіаторів, які не відступають перед жодними небезпеками, а відчайдушно йдуть у бій з противником.

Завдяки майстрам своєї справи Повітряним Силам вдається збивати смертоносні ракети, які росіяни випускають по мирних містах та селах: школах, лікарнях, дитсадках, цивільних потягах, центральних площах тощо.

У День авіації ми бажаємо нашим захисникам зберігати міцне здоров’я і тіла, і духа, а також віру в спільну перемогу добра над злом, цивілізації над дикунством, людських цінностей над варварством.

Пишаємось та підтримуємо ЗСУ!

Романтичність авіації зобразили в десятках фільмів. Тож чому б у цей день не переглянути якийсь з них?

Ми зібрали для тебе найкращі фільми про льотчиків та авіацію.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!