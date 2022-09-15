Обвинувачений у вбивстві сімох військових може вийти на волю? Розповідаємо про злочин Анатолія Захаренка

Два роки тому, 22 травня 2020 року, всю Україну шокувала новина: на Житомирщині під час застілля місцевий житель розстріляв компанію з восьми товаришів. Усі вони були ветеранами АТО та бійцями легендарного батальйону імені Кульчицького, який з 2014 року брав участь у запеклих боях за звільнення України.

Попередньо, чоловіки зібралися біля озера у селі Новоселиця на риболовлю. Вже пізно ввечері, коли більша частина військових пішла спати, 58-річний Анатолій Захаренко взяв до рук рушницю й відкрив вогонь.

Спочатку смертельні поранення дістали двоє ветеранів, які сиділи з нападником за одним столом. Потім розстріляв людей, які спали. Врятуватися вдалося лише одному.

Захаренко — колишній громадянин Росії, на суді постійно змінював показання та запевняв: компанія військових приїхала його вбивати, а він захищався. Та його версії розбивалися об докази та результати експертиз, яких провели близько 200.

23 травня 2020 року Корольовський районний суд Житомира відправив звинуваченого під варту, а далі справу почав розглядати Богунський районний суд. Під вартою Захаренко перебував до 27 липня цього року, тоді суд ухвалив змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Таке рішення обумовлене серйозним погіршенням стану його здоров’я, зазначили в прес-службі суду.

За інформацією рідних загиблих, під час домашнього арешту Захаренко вільно гуляє своїм селом та погрожує односельцям.

Після заміни запобіжного заходу суддя зробив самовідвід, а розгляд справи буквально зупинився. Щоб продовжити процес, Богунський районний суд до 24 вересня має призначити нових суддів. Родичі загиблих та командування батальйону Кульчицького прагнуть перенести розгляд справи до Києва.

Україна також починає покарання російських військових. Раніше ми розповідали, як російського танкіста засудили до десяти років позбавлення волі.

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