Лінія фронту досить динамічна, українські військові змушені робити маневри: свіжі новини з Авдіївки

Авдіївка залишається у центрі уваги українців, тривають тяжкі бої. Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону Єдині новини поділився актуальними новинами щодо ситуації в Авдіївці.

За його словами, ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою ЗСУ.

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Лиховій поділився статистикою за минулу ніч: від 18:00 14 лютого до 06:00 15 лютого росіяни втратили 208 осіб особового складу. З них безповоротні втрати росіян з Авдіївського напрямку до решти напрямків зони ОСУВ Хортиця становлять 20 до 1.

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— Це красномовне свідчення, наскільки запеклою є ситуація для ворога саме на Авдіївському напрямку. Якщо говорити про всю операційну зону ОСУВ Таврія, то за минулу добу ворог завдав 43 авіаудари, провів 63 бойових зіткнення, вчинив 1080 артобстрілів. Левова частка з цих цифр — Донеччина, Авдіївський напрямок, — коментує Лиховій.

Щодо самої Авдіївки, речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку говорить, що там лінія фронту є досить динамічною. Відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на вигідніші позиції і подекуди — відбивання позицій.

— Ключове повідомлення щодо цього: постачання в Авдіївку й евакуація ускладнені, але залучено запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно, — повідомляє Лиховій.

Він каже, що росіяни мають перевагу в особовому складі, в авіації та артилерії, мають перевагу у снарядах. Наша авіація, ракетні війська, артилерія теж працюють, але в межах своїх можливостей.

Але не треба підігрувати російській пропаганді щодо ситуації в Авдіївці. Кожен підрозділ знає свій маневр, має своє завдання, видно також загальну картину подій, яка складається, передбачені запасні варіанти розвитку подій. Видно, куди ворог хоче зайти.

Крім цього, Лиховій наголосив, що в ОСУВ Таврія є ще два відповідальні напрямки, на яких відбуваються визначальні події: Мар’їнський, де ворог штурмує Новомихайлівку та Георгіївку, та Оріхівський, угруповання ворога, яке там зібралося, переважає в особовому складі угруповання на Авдіївському напрямку.

Голова Авдіївської МВА продовжує працювати у місті та закликає людей до евакуації. Раніше Віталій Барабаш в інтерв’ю розповідав про реальність в Авдіївці та чи можливе її відновлення.

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