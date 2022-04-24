Азовсталь: що ми знаємо про “червоний прапор” для росіян, та у чому міць підприємства

Металургійний завод Азовсталь, що став бастіоном Маріуполя та найболючішим місцем усієї України, ховає під собою тисячу мирних жителів від російських обстрілів. Останні ж б’ють хаотично усім, що може мати в арсеналі армія: бомби вільного падіння, ракети, бункерні бомби, усі різновиди артилерії, як наземної, так і морської, для невибіркових атак. Про це заявляв командир Азову Денис Прокопенко.

Що таке Азовсталь?

Азовсталь — це металургійний гігант, який має майже 100-річну історію і займає величезну територію на лівому березі річки Кальміус. Територія заводу затиснута між річкою з одного боку і берегом Азовського моря — з іншого. Завод має свій власний вантажний порт і розгалужену систему підземних комунікацій.

Будівництво металургійного гіганта розпочалося в 1930 році, коли на повній швидкості гнав локомотив індустріалізації. Коли у 1943 році завод майже знищили німецькі окупанти, йому було достатньо лише два роки, аби у 1945 запрацювати в повну силу і стати одним із лідерів у Європі з виробництва металургійної продукції.

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Азовсталь має облаштовану ще в радянські часи систему бомбосховищ.

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, такі укриття розраховані витримувати удари авіаційних бомб вагою до тонни. Водночас РФ, зазначає він, планує скидати на Азовсталь зі стратегічних бомбардувальників значно важчі снаряди.

Чому завод став червоним прапором для Путіна

По-перше, Путін справді не очікував такого опору від українців. А якщо точніше — такого сильного та тривалого, вдалого опору українських військових, які за вісім років війни на Донбасі навчилися воювати проти росіян. Тож знести, стерти з лиця — це справжнє бажання президента Росії.

Попри його заяви про скасовування штурму, всім стає зрозуміло: людей там хочуть заморити, аби хоч так принизити українців, показати, що не здатні перемогти ворога силою.

По-друге, Маріуполь має вихід до води. І основна мета російських військ — захопити місто аби відрізати Україну від моря.

Щодо доступу до води

Не секрет, що військові та мирні жителі, що перебувають на території катакомб заводу, знаходяться на межі гуманітарної катастрофи. Через відсутність гуманітарних коридорів та постійні активні обстріли заводу, люди залишилися без можливості дістати провіант, воду та медикаменти. Станом на 13 березня повідомлялося про декілька смертей через відсутність ліків.

Залишки питної води зникають попри те, що українська влада готувалася до нападу з боку Росії та створювала запаси їжі та води на Азовсталі.

Люди, зморені спрагою та голодом, вимушені шукати порятунку навіть у батареях Азовсталі. Споруди, що були створені для очищення води уже давно спорожніли. Не рятує навіть вихід до моря: без електропостачання солону морську воду важко очистити та наблизити до придатної для споживання.

Азовсталь — крайня межа

Президент Володимир Зеленський у своєму інтерв’ю вітчизняним та закордонним ЗМІ заявив: якщо росіяни знищать наших людей в Азовсталі — Україна припиняє будь-які переговори. Чи свідчить це про готовність втілення плану деблокади Маріуполя? Ще не зрозуміло. Проте заява президента повторилася у кожного українця в голові: це межа, перейшовши яку, Росія не відмиється ніколи, доки буде існувати.

Слід зазначити, що російські сили, що штурмують Маріуполь, за твердженням української влади, в десятки разів перевищують сили, що захищають місто.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 18 квітня заявила, що вимагає від Росії відкрити гуманітарні коридори для жінок, дітей і інших цивільних, що ховаються на Азовсталі.

Ваша відмова відкривати зазначені гуманітарні коридори буде у майбутньому підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за військові злочини, — вказує вона.