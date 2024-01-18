Голки, шприци, системи для крапельниць — потрібно все! Парамедики під Купʼянськом просять про допомогу

Нині більшість потреб для військових закривають відповідальні та небайдужі українці, які організовують та дають кошти на різні збори. Однак потреби є й у медичному секторі, а саме допомоги потребують медики з Купʼянська, які працюють у пекельних умовах та рятують життя військових та цивільних.

Волонтерка, засновниця фонду Ua heart Валерія Лозгачова у телемарафоні Єдині новини розповіла Яні Брензей про збір для медиків, що рятують життя наших військових під Куп’янськом.

Сама волонтерка допомагає закрити збір, який відкрила її сусідка. Жінка все життя працювала медикинею.

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— Від початку повномасштабної війни вона — у самому пеклі. Зараз вони мають гостру потребу в елементарних речах.

Системи для крапельниць, голки, шприци, магнезія, фізрозчин. Також, з дорогого: турнікети, оклюзійні наліпки.

У гарячих точках доправити такі речі не завжди є можливість: розстрілюється дорогою чи використовується у великих масштабах, тому медики не встигають поповнювати запаси за власний кошт.

Валерія також розповіла, що в таких умовах медики розгортають польові госпіталі та намагаються рятувати життя усім, що є в наявності.

Допомогти медикам, військовим і цивільним, чиї життя рятують лікарі під Купʼянськом, можна за номером картки:

4246 0010 0388 1038

Докладніше про збір — у відео:

Про те, як працюють бойові медики на фронті та як виглядають їхні будні у пеклі, ми розповідали тобі раніше.

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