Україна

Голки, шприци, системи для крапельниць — потрібно все! Парамедики під Купʼянськом просять про допомогу

Вікторія Мельник, журналістка сайту 18 Січня 2024, 14:00
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