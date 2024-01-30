Грали з вагнерівцями у “хованки”, відстань була метрів 20! Військові ЗСУ про бої під Бахмутом

Після пекельних боїв біля Бахмута, де воювали проти найміцніших підрозділів ворога, бійці 65-ї бригади боронять Запорізький напрямок.

З Донеччини вони прихопили із собою здобутий армійський досвід — як вправно нищити ворога або, приміром, що робити, коли випадково забіг в окопи до росіян, а ті не спромоглися тебе одразу ідентифікувати. Військові розповіли невигадані історії, що можуть трапитися лише на війні.

“Хованки” з окупантами

— Наш підрозділ сповна відчув, що таке так званий м’ясний штурм вагнерівців, — розповідає військовий Юрій. У лісі поблизу села Іванівське під Бахмутом окупанти грали з військовими у “хованки”.

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Чоловік розповідає, що вагнерівці бігали між деревами та намагалися визначати вогневі позиції, стріляли, подекуди навіть просили, щоб українці не стріляли. Ділиться, що до вагнерівців відстань була 20-30 м.

Застрибнув у ворожий окоп

38-річному чернівчанину на псевдо Кірпіч довелося побачити окупантів на відстані витягнутої руки. Каже, що повертався “з нуля”, куди відніс патрони, та заблукав.

— Повертався, спотикнувся через мертвого, встав, уже трішки контузило, та побіг не в ту сторону. Прибіг до окопу, висунулася фігура з автоматом. Я до нього почав російською говорити та питати, куди ж він цілиться, що це свої. Окупант присів, я застрибнув в окоп і розумію, що їхня форма темніша за мою. Зрозумів, де я, — розповідає він.

Щоб врятуватися, Кірпіч вдав з себе відчайдуха, який сам пішов штурмувати українські окопи. Виліз з ворожого окопу та побіг до своїх.

Чоловіки кажуть, що у Росії ресурсу дуже багато, якщо вони посилять мобілізацію, буде геть скрутно.

Допомогти військовим ти можеш за номером картки 5375 4112 0987 7260 або по QR-коду у відео.

Наші військові потрапляють у складні ситуації під час боїв, інколи це диво те, що вони вижили. Раніше ми розповідали історію медика Миколи, який ледве вижив під Кліщіївкою.

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