Має площу 17 га, проте цінність набагато більшу. Чому Росія хоче контролювати острів Зміїний

Острів Зміїний — один із ключових символів незламності українських воїнів у повномасштабній війні Росії! Попри те, що нині він тимчасово окупований, Збройні сили України постійно завдають смертельних ударів по ворогах.

Розповідаємо, чому острів настільки важливий для України та Росії.

Довгі 82 дні острів Зміїний під російською окупацією. За допомогою десантних катерів російські військові намагаються встановити там системи ППО, укріпити острів військовою технікою та збільшити особовий склад.

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Це допомогло б ворогові взяти під повний контроль судноплавство в Чорноморській акваторії.

Але окупанти зазнають постійних невдач, адже ЗСУ, дочекавшись концентрації ворожих військ, завдають смертоносних ударів.

На думку військового експерта Олександра Коваленка, Росії потрібен Зміїний, зокрема, як плацдарм для атак на південні райони Одещини, а також для контролю повітряного простору.

Якщо російські військові встановлять системи ППО, то зможуть контролювати частину повітряного простору Румунії та Болгарії.

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Острів Зміїний розташований в Ізмаїльському районі Одещини, площа — 17 га, довжина 662 м, ширина — 560 м. Від острова до найближчого узбережжя України всього 30 км, а до Одеси — 120 км.

У 2007 році на Зміїному заснували українське село Біле, жителів було небагато — від 13 до 30 осіб. 24 лютого до берегів острова підійшов російський флагман — хоробрість українських захисників та долю російського корабля нині знає увесь світ.

Російські військові не перестають обстрілювати Одесу, знищують бази відпочинку і травмують мирне населення. Раніше ми розповідали про наслідки ракетного удару по Одещині.