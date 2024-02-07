Україна

Старі резерви вже знищені. Росіяни підтягують війська до Куп’янська — чи буде наступ

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 07 Лютого 2024, 20:00

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