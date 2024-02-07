Старі резерви вже знищені. Росіяни підтягують війська до Куп’янська — чи буде наступ

Керівник прес-служби ОСУВ Хортиця Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, чи буде наступ на Куп’янськ та що відомо про штурми росіян на цьому напрямку та підготовку військ. Читай та дивися у матеріалі детальніше.

Чи буде наступ на Куп’янськ — Ілля Євлаш про дії окупантів

Видання Forbes опублікувало матеріал, в якому йшлося про резерви російських окупантів на Куп’янському напрямку. Журналісти нарахували 500 танків, 600 БМП та близько 40 тис. особового складу.

Ця інформація не є новою. Я восени повідомляв про кількість угруповання противника на Лимано-Куп’янському напрямку загальною чисельністю в 110 тис., — каже Ілля Євлаш.

Він додав, не всі 40 тис. водночас беруть участь на передній лінії зіткнення. Цю кількість не можна недооцінювати, але просувань ворога немає. На напрямку постійно працює генерал-полковник Олександр Сирський та спілкується з командирами підрозділів.

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Ілля Євлаш уточнив кількість техніки росіян на Куп’янському напрямку: 42 тис. особового складу, 533 танки, 650 БМП, 430 артилерійських систем та 160 РСЗВ. Не всі вони в належному стані.

Вони (росіяни — ред.) відчувають снарядний голод, брак боєприпасів, і намагаються імпортувати їх з інших країн. Таких як Північна Корея та Іран, — каже Ілля Євлаш.

Росіяни підтягують резерви військ, бо попередні резерви вже знищені. Час підготовки російських підрозділів зменшили до 2-3 місяців. Вони намагаються зберегти наступальний потенціал до виборів у Росії.

Російські окупанти продовжують каральні тактики до своїх військових. Склад військ різний — в’язні, угруповання військ Бєлгород — танкові дивізії, мотострілецькі бригади, бойовий армійський резерв.

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Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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