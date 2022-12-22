Воїни світла, які борються на своєму фронті цілодобово — День енергетика в Україні

День енергетика в Україні щорічно відзначають 22 грудня. Робота працівників енергетичної сфери завжди було складною та важливою.

Зараз українські енергетики працюють цілодобово, попри складні погодні умови, попри обстріли, щоб українці вдома мали світло та тепло.

У ці складні часи ми не маємо скаржитися на довгу відсутність світла, а маємо подякувати усім працівникам енергоінфраструктури за їхню героїчну боротьбу на своєму фронті та привітати з професійним святом. Ми розповімо про привітання з Днем енергетика.

Зараз також дивляться

Привітання з Днем енергетика від Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський подякував усім працівникам енергоінфраструктури та привітав їх з професійним святом.

— Навіть якщо ворог і може тимчасово залишити нас без світла, йому все одно ніколи не вдасться залишити нас без прагнення виправити все, полагодити та повернути до норми. І в цьому велика заслуга наших енергетиків, — зазначив він.

Зеленський додав, що разом ми подолаємо будь-який морок.

Привітання з Днем енергетика від міністра енергетики

Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав українських енергетиків зі святом у своєму Facebook.

— Героїчні. Незламні. Професійні. Все це про воїнів світла — енергетиків, які кожного дня роблять неможливе — можливим. Іноді ціною власного життя.

Енергетики — герої сьогодення, які вже стали живою легендою та прикладом для наслідування. Ви без перебільшення тримаєте енергетичний фронт.

Попри постійні ворожі обстріли ви без зупинок відновлюєте, ремонтуєте та даєте українцям тепло та світло, доводите незламність українського духу, повертаєте віру та надію.

Сьогодні, у наше професійне свято — День енергетика України, я хочу подякувати кожному та кожній із вас. Ви — справжні герої — герої енергетичного фронту! Я пишаюся бути з вами в одній команді, це велика честь для мене, — наголосив Герман Галущенко.

Привітання з Днем енергетика від Укренерго

В Укренерго також привітали усіх своїх працівників та колег з Днем енергетика.

— Наше покликання і завдання сьогодні та завжди — прокладати шлях світлу.

Після тисяч ударів росіян ракетами та дронами наша енергосистема знову і знову відновлює роботу, світло повертається у будинки українців.

З початку повномасштабного вторгнення ми частково відновили електропостачання на 78% пошкоджених росіянами високовольтних підстанціях та 62% лініях електропередачі.

Це тисячі елементів складного обладнання та сотні кілометрів дротів, які треба з’єднати у потрібних місцях за будь-яких умов, щоб якнайшвидше відновити живлення.

А це кілометри бездоріжжя, негода, безсонні ночі та ризики обстрілу у будь-який момент.

За цим стоїть щоденна виснажлива робота енергетиків, кожного на своєму місці. Сьогодні ми єдині у своїх діях, щоб якнайшвидше повертати людям світло та протистояти ворогу на енергетичному фронті, наближаючи перемогу, — написали в компанії.

Привітання з Днем енергетика від ДТЕК

У ДТЕК Київські електромережі звернулися до українських енергетиків, привітали та подякували їм за роботу.

— День енергетика для українців нині — кожен день, але професійне свято — саме сьогодні. Стільки слів підтримки, подяки, натхнення ми, мабуть, не чули ніколи. Це додає сили й впевненості, що все недаремно і перемога буде за нами! — йдеться в повідомленні.

Привітання з Днем енергетика від ДСНС

Працівники ДСНС одні з перших виїжджають на місця обстрілів. Вони можуть допомагати нашим енергетикам розбирати наслідки ударів.

— Сьогодні енергетики нарівні з усіма захисниками боронять нашу Державу, цілодобово ризикуючи системою власного життя та докладаючи надзвичайних зусиль. Вони практично під обстрілами налагоджують енергію України, щоб ми могли жити й працювати зі світлом і теплом, — зазначили у службі.

Привітання з Днем енергетика у віршах

Без енергії у світі немає життя.

Енергетик країну веде в майбуття!

Україна вогнями яскравими сяє,

Енергетиків з днем професійним вітає!

Ми вам вдячні за світло у кожному домі,

За тепло і за віддану працю невтомну.

Без проблем і аварій щодня працювати,

А сьогодні — найкраще відсвяткувати!

***

Ваше покликання ми не забудемо,

Світло в будинку приносите ви людям,

Енергетиків ми вітаємо,

Жити щасливо дружно побажаємо.

На роботі нових досягнень

І бажань різних виконань,

Миру, світла і здоров’я міцніше,

Щоб жилося вам радісніше і легше.

Привітання з Днем енергетика у прозі

Вітаю з Днем енергетика і хочу побажати, щоб у житті не було приводу для напруги, щоб жодна твоя мрія не зустрічала опору, щоб своєю славною працею і важливою роботою ти заслуговував(-ла) загальну повагу, щоб жити тобі вдавалося завжди в достатку і комфорті!

***

Вітаю з Днем енергетика і від щирого серця бажаю спокійної і безперешкодної роботи, легких шляхів розв’язання будь-яких питань і проблем, теплоти рідних сердець і яскравого світла в душі, доброго щастя і доброї долі.

Українськими енергетиками захоплюється весь світ. Україну підтримують десятки інших країн. Раніше ми розповідали, як 62 найпопулярніших локації світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!