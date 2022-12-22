Україна

Воїни світла, які борються на своєму фронті цілодобово — День енергетика в Україні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Грудня 2022, 11:30
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