Першими підіймають наші прапори над звільненими землями — День Сухопутних військ України

Збройні сили України щодня демонструють свою мужність, відвагу, хоробрість, мудрість та інші якості, які притаманні сильній армії. ЗСУ складаються з різних родів військ та підрозділів. І сьогодні, 12 грудня, як і щороку, відзначають День Сухопутних військ.

Зараз усі солдати Сухопутних військ борються за незалежність і свободу України, ризикуючи своїм життям. Ми маємо бути вдячні кожному воїнові та цінувати їх.

Історія Дня Сухопутних військ

Українська армія була створена ще в 1991 році, але формування саме Сухопутних військ відбулося у 1996 році. Професійне свято військовослужбовців цих військ у 1997 році встановив своїм указом Леонід Кучма, вибравши дату 12 грудня.

Зараз також дивляться

За чисельністю Сухопутні війська становлять майже половину Збройних сил України. Територіально вони поділяються на Західне оперативне командування та Південне оперативне командування.

Сухопутні війська ЗСУ складаються з:

механізованих та танкових військ;

ракетних військ та артилерії;

армійської авіації;

військ зв’язку;

інженерних військ;

військ радіоелектронної боротьби;

частин та підрозділів протиповітряної оборони;

спеціальних військ;

частин та установ технічного та тилового забезпечення.

Привітання Валерія Залужного з Днем Сухопутних військ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав бійців Сухопутних військ на своїй сторінці у Faceebook:

— Рідна земля дає нам сили її захищати. Україна вистояла і неодмінно переможе. Завдяки вам, побратими й посестри! Дякую за службу і вірність присязі.

Вічна пам’ять полеглим воїнам! Наш обов’язок — продовжувати боротьбу за себе і за них, підтримувати їхні родини, — написав він.

Привітання Олексія Резнікова з Днем Сухопутних військ

Міністр оборони України Олексій Резніков привітав воїнів Сухопутних військ з професійним святом:

— Тільки ви! Саме ви! Сухопутні війська Збройних сил України. Ви — сталева і надійна основа сучасної української армії. Ви — головний носій бойової могутності Збройних сил незалежної Української держави.

Завжди можна сказати про те, що сухопутні війська — найбільша компонента в армії, розповісти про стратегію та тактику її використання, але це більше для офіційних зустрічей.

Насправді ж все просто — сухопутка для нас на фронті — це все.

Це всі лінії оборони, це ті, хто вгризаються у землю, глину та сланець, хто, пересидівши авіаналіт та артпідготовку, струшують з гвинтівки землю, поправляють шолом і перші зустрічають всевипалюючим вогнем ворожу штурмову групу.

За своїм призначенням та обсягом покладених на вас завдань ви відіграєте вирішальну роль на шляху до перемоги над російськими загарбниками.

Саме ви після переможних боїв з окупантами першими підіймаєте синьо-жовті стяги над звільненими українськими містами й селами, — наголосив він.

Привітання з Днем Сухопутних військ від Генштабу

Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала теж привітав наших військових зі святом:

— Сухопутні війська — об’єднана міць Збройних сил України.

Неважливо, стрілець ви, танкіст, зенітник чи пілот гелікоптера — ваш патріотизм, мужність та стійкість заслуговують найвищої вдячності!

Віддаю глибоку шану загиблим воїнам-сухопутникам і висловлюю щирі співчуття їхнім родинам, — підкреслив він.

Привітання з Днем Сухопутних військ від Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звернувся до піхотинців і привітав їх зі святом:

— Крок за кроком ви “вигризаєте” кожен метр, кожен рубіж, кожне наше місто й село. Дуже ефективно “мінусуєте” ворожу техніку і самих окупантів. Дякую за вашу відвагу та стійкість! З Днем Сухопутних військ України! — написав він.

Привітання з Днем Сухопутних військ у прозі

Вітаємо усіх військових, які служили чи продовжують служити у Сухопутних військах ЗСУ. Піхотинці — сміливі люди, які готові взяти на себе удар, відстоювати й захищати рідну землю. Воїни усіх підрозділів готові зробити все для свободи України.

Дякуємо кожному й кожній з вас! Нехай оминають ворожі кулі, снаряди чи уламки! Хай усі завдання будуть чітко продуманими, легкими й швидкими у виконанні, робота з побратимами злагодженою! Нехай кожен захисник повернеться до своєї родини!

Не забуваймо і вшановуємо пам’ять тих, хто віддав життя за нашу свободу. Слава Україні! Слава Сухопутним військам!

Збройні сили України змогли вразити світ своєю майстерністю у кількох вдалих контрнаступах. Раніше ми розповідали, як змінювалися ЗСУ за часи незалежності.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Головне фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Faceebok