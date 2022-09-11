Україна

Ті, хто завжди йде попереду — у День танкіста українські воїни показали професійну роботу на полі бою

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Вересня 2022, 11:30

Більше відео
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні 11 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:03:49
Листи бійцям
Зігріти серця захисників словом! У Черкасах жінки писали листи бійцям, щоб підняти бойовий дух
0:11:09
Контрнаступ
Схід буде звільнено! Мусієнко прокоментував нещодавні здобутки українських військових
0:02:47
Обстріли Слов'янська
Слов’янськ стає суцільною руїною, але його серце ще б’ється! Люди живуть майже на лінії фронту
Дивитись більше

Останні відео
0:02:48
Ті, хто завжди йде попереду — у День танкіста українські воїни показали професійну роботу на полі бою

Ті, хто завжди йде попереду — у День танкіста українські воїни показали професійну роботу на полі бою
День працівника нафтогазової промисловості
Як видобувають корисні копалини й чому це впливає на економіку країни. День працівників нафтогазової промисловості
Теракт 11 вересня - що відомо про трагедію 9/11 та фільми про неї
Усе розділилось на “до” і “після” — як теракт 11 вересня у США змінив хід історії та безпекову ситуацію у світі
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні 11 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:01:21
Перехоплення ГУР
“Які бронежилети, у нас одні каски 45-го року!” — окупанти готуються тікати з Харківщини
0:03:49
Листи бійцям
Зігріти серця захисників словом! У Черкасах жінки писали листи бійцям, щоб підняти бойовий дух
0:11:09
Контрнаступ
Схід буде звільнено! Мусієнко прокоментував нещодавні здобутки українських військових
0:02:47
Обстріли Слов'янська
Слов’янськ стає суцільною руїною, але його серце ще б’ється! Люди живуть майже на лінії фронту
0:02:49
Школярі на Черкащині майструють з дерева заради ЗСУ
І людям радість, і ЗСУ користь — черкаські школярі майструють з дерева та збирають гроші для армійців
0:02:43
Ті, хто завжди йде попереду — у День танкіста українські воїни показали професійну роботу на полі бою
Як в Україні проводять навчання пілотів військових дронів — розповідає інструктор
Більше відео
День працівника нафтогазової промисловості
Читати далі
Як видобувають корисні копалини й чому це впливає на економіку країни. День працівників нафтогазової промисловості

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь