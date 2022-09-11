Ті, хто завжди йде попереду — у День танкіста українські воїни показали професійну роботу на полі бою

У другу неділю вересня, що цьогоріч припадає на 11 число, в Україні відзначають День танкіста. Це свято було встановлено указом президента Леоніда Кучми у 1997 році.

Спершу День танкіста був покликаний вшановувати героїзм та бойові заслуги танкістів у роки Другої світової війни, але з 2014 року ця дата набула нового значення.

Адже вже понад вісім років мужні українські захисники Сухопутних військ України віддано боронять свою землю від російських нападників.

Багато наших танкістів отримали найвищі державні нагороди. На жаль, є й медалі, видані посмертно. Тому українці завжди мають пам’ятати ціну визвольної війни та поважати тяжку щоденну працю своїх героїв.

Воїни-танкісти, вітаю із професійним святом! Ви виконуєте важку роботу, яку небезпідставно називають і впишуть в історію як героїзм. Дякую за службу! Разом до Перемоги!

Так привітав усіх танкістів головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний.

Самі танкісти щиро розповідають, що одне для одного вже стали справжньою родиною. Тому й працюють злагоджено, а в тяжку хвилину завжди прийдуть на допомогу.

Йти вперед — для мене це найголовніше. Кожен екіпаж — це маленька сім’я. Усі мої люди, мій екіпаж — герої, — розповідає командир танкового екіпажа 17 ОТБр Денис.

Редакція Вікон вітає всіх українських танкістів та бажає наснаги завжди йти вперед і ніколи не падати духом. Уся країна вами пишається та вірить у спільну перемогу!

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