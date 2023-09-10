Україна

Ті, хто завжди йде попереду — у День танкіста українські воїни показали професійну роботу на полі бою

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 10 Вересня 2023, 08:30

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