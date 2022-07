Цілодобово боронять морські рубежі! В Україні відзначають День військово-морських сил

Українські воїни — сильні та непереможні. Вони захищають Батьківщину ціною свого життя на землі, в небі та на морі. Сьогодні, 3 липня, в Україні відзначають День військово-морських сил України.

ВМС ЗСУ призначені для захисту суверенітету і державних інтересів України на морі.

Вони мають знищувати ВМС ворога та сприяти Сухопутним військам ЗСУ у знищенні ворога на морському напрямку. Нині ми бачимо, як українські військові ВМС відважно справляються з поставленими завданнями.

Військово-морські сили України складаються з кількох підрозділів, а саме з: Надводних сил, Підводних сил, Морської авіації та Берегової оборони (Морська піхота, Берегові ракетно-артилерійські війська).

Сьогодні Військово-морські сили України святкують ювілей — 30 років. З цієї нагоди цей рід військ привітали як українські військові та посадовці, так і закордонні дипломати.

На своїй сторінці у Facebook ВМС ЗСУ привітали усіх морських захисників та захисниць з професійним святом!

— Схиляємося перед вашою мужністю та звитягою. Завжди повертайтеся з бойових завдань живими! Вічна пам’ять і шана полеглим героям! Бажаємо скорішої перемоги над російськими фашистами й повернення Криму та всіх інших тимчасово окупованих територій, баз і об’єктів! Дякуємо за захист! Слава Україні та її Військово-морським силам! — йдеться у привітанні!

Міністерство оборони України теж привітало українських моряків.

— ВМС ЗС України — це вірність, мужність та сила. Цілодобова оборона морських рубежів. Знищення загарбників на півдні нашої країни.

Щодня наші воїни Військово-морських сил виконують бойові завдання на суходолі, у повітрі та на морі, наближаючи нашу перемогу! З професійним святом, наші відважні захисники й захисниці! Пишаємося та віримо у вас! — йдеться у привітанні.

Своїх колег з моря привітали й колеги з Повітряних сил. На своїй сторінці у Facebook Повітряне командування Захід ПС ЗСУ привітало Військово-морські сили, процитувавши їхній марш!

Генерал-лейтенант Сергій Наєв — командувач Об’єднаних сил ЗСУ також привітав наших моряків з професійним святом!

— Український флот має славну історію. І в часи Київської Русі, і в часи козацтва українці завжди демонстрували відвагу на морі, — зазначив Наєв.

— З нагоди свята бажаю, щоб ваші очі дивилися з надією у морську далечінь, а рідні обов’язково дочекалися вас з переможних походів. Бажаю, щоб у ваших домівках панували мир і добробут, а море дарувало лише приємні емоції та спогади, — побажав Сергій Наєв.

Наших українських моряків також привітав Верховний головнокомандувач ЗСУ — президент України Володимир Зеленський.

— Сьогодні українські військові моряки відзначають своє професійне свято у складних умовах воєнної обстановки, у запеклих боях з російськими загарбниками на морі, суходолі й в повітрі, проявляючи героїзм, відвагу, стійкість та непереможний характер, — зазначив Зеленський.

— Упевнений, що високий професіоналізм воїнів українського флоту та уміле володіння сучасним озброєнням і військовою технікою, які ви вже продемонстрували усьому світові, гарантовано відправлять услід за “російським кораблем” решту корабельного складу російського агресора.

Британія усіляко підтримує нашу країну в цій несправедливій та жорстокій війні, що розпочала Росія. Тож Посольство Британії в Україні привітало наших морських військових з професійним днем.

Британія пишається партнерством і дружбою з ВМС України. Сьогодні, в День Військово-Морських Сил ЗС України – і завжди – ми разом!



The UK is proud of our partnership and friendship with @UA_Navy. Today, on Ukrainian Navy Day, and always, we #StandWithUkraine!



