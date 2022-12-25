Після дев’яти місяців полону! Додому повернулися кілька захисників острова Зміїний

Гарні новини ніколи не завадять, коли ти ведеш запеклий бій зі світовим злом. Особливо приємно дізнаватись, що українці повертаються додому.

Так в Україну повернулись три захисники острова Зміїний, які перебували у полоні дев’ять місяців. Разом із ними вдалось також звільнити й трьох прикордонників Донецького та Луганського загону.

Своїх побратимів оборонці державних кордонів радо зустрічали вдома.

Зараз також дивляться

Усім українцям, яких вдалось визволити з полону, надали медичну і психологічну допомогу. Проте попереду на них ще чекає зустріч з родинами та реабілітація.

Вже найближчим часом хлопці повернуться на службу, — пишуть в ДПСУ.

Історія оборони острова Зміїний

Острів Зміїний та його захисники надихнули українців у перший день повномасштабної війни, подарувавши крилату фразу на віки.

24 лютого російські окупанти почали атаки на острів ракетним крейсером Москва та згодом поставили українським оборонцям ультиматум. Захисники мали скласти зброю, або ж їх просто вбили б.

Однак загарбники отримали у відповідь лише рекомендацію слідувати визначеному курсу, за яким згодом, крейсер і відправився прямісінько на дно.

Українці певний час вважали, що оборонці острова загинули. Проте пізніше стало відомо, що вони вижили, але опинились у ворожому полоні. Деяких з них вдалось звільнити ще у березні, але декого ще необхідно чекати вдома.

А ось сам острів отримав свободу на початку липня завдяки злагодженим діям воїнів ЗСУ.

Намагався допомогти українським захисникам на острові Зміїний і капелан Василь Вирозуб. Разом з колегами та лікарем він мав забирати тіла вбитих воїнів, коли його взяли в полон окупанти. Читай історію капелана, що рятував військових зі Зміїного.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!