Україна

Фрукти замерзли: чи врятуємо урожай після квітневих холодів і чого чекати від цін

Марія Дзюба, редакторка сайту 25 Квітня 2025, 20:00
Фрукти замерзли: чи врятуємо урожай після квітневих холодів і чого чекати від цін
Фото Pexels
Фрукти замерзли: чи врятуємо урожай після квітневих холодів і чого чекати від цін
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