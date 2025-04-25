Фрукти замерзли: чи врятуємо урожай після квітневих холодів і чого чекати від цін

Цього року квітневі морози стали справжнім випробуванням для українських аграріїв.

Сніг і мінусова температура, що охопили значну частину країни, знищили майже весь ранній урожай фруктів і ягід, завдавши катастрофічних збитків.

Замість квітучих садів, на Київщині та інших регіонах країни залишилися лише голі дерева, без плодових бруньок.

Як морози знищили врожай?

Аграрії зізнаються, що втрати були величезними.

Персики, абрикоси, черешні та вишні постраждали найбільше, оскільки ці дерева зацвітають першими та найбільш чутливі до низьких температур.

Плоди, які ще кілька тижнів тому мали з’явитися на гілках, тепер відмерли, що може призвести до втрати врожаю.

Черешні та вишні, які також не уникнули холодної хвилі, можуть не дати плодів у цьому році.

Чи можна врятувати решту урожаю?

Попри масштабні збитки, надія на часткове відновлення ще є. В окремих садах аграрії намагаються зберегти пізні сорти, які ще не розпустилися.

Відновлення ситуації можливо, але все залежить від погодних умов наступних місяців.

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Що чекає на ціни на фрукти?

Підвищення цін на фрукти та ягоди цього сезону неминуче. Вартість навіть звичайних яблук вже досягла найвищих показників за останні 8 років. І це лише початок.

Відповідно до прогнозів, через дефіцит внутрішнього врожаю Україна буде змушена збільшити імпорт фруктів з інших країн, таких як Болгарія, Туреччина та Румунія.

Проте, з огляду на ціни на імпортну продукцію та коливання курсу долара, точно передбачити вартість складно.

Як погодні умови впливають на майбутнє урожаю?

Сильні морози, які ще можуть повернутися в травні, можуть остаточно знищити навіть пізні сорти фруктів.

Тому аграрії, намагаючись зберегти хоча б частину урожаю, звертають увагу на всі дрібниці погоди.

На додаток, кліматичні зміни в Україні стали частиною щорічної реальності, і аграрії вже звикли до того, що погода стає все більш непередбачуваною.

Що чекає на аграріїв у майбутньому?

Попри всі труднощі, українські аграрії не здаються.

Вони сподіваються на те, що наступного року ситуація покращиться, і ми все ж таки зможемо отримати українські абрикоси, персики та інші фрукти. Але лише погода вирішить, чи здійсниться ця надія.

Таким чином, хоча квітневі морози принесли значні втрати, надія на відновлення урожаю та покращення ситуації залишається.

Та що б не сталося, ціни на фрукти у найближчі місяці явно не порадують українців, і питання, звідки ми будемо отримувати вітаміни, стає все актуальнішим.

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