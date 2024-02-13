Засоби скиду друкують на 3D-принтері! Глядачі ICTV зібрали на дрони для 65-ї бригади

Зірка ICTV — віднині так зветься дрон з тепловізором, який вже найближчими днями нищитиме окупантів на Запорізькому напрямку. Його та ще кілька десятків безпілотників воїни 65-ї ОМБр придбали завдяки донатам небайдужих українців, глядачів телеканалу ICTV та марафону Єдині новини.

Глядачі ICTV зібрали на дрони для 65 бригади — як допомогти ще

Потреба в дронах у 65 бригади постійна, тож долучитися до збору на дрони можна за цим номером картки: 5375 4112 0987 7260. Майже в кожному сюжеті про воїнів 65 бригади, яка боронить Запорізький напрямок, глядачі бачили номер картки, за яким можна їм допомогти.

За кілька місяців за донати від небайдужих глядачів вдалося придбати 20 дронів. Придбані БПЛА відразу перевіряють у польових умовах. 23-річний військовий на псевдо Малий трощить ворогів за допомогою БПЛА вже рік.

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Крім штатних боєприпасів, сиплють і саморобні пристрої. Друкують навіть на 3D-принтері. Такі дрони — гібрид, можуть бути як камікадзе, так і багаторазовими — зі скидом.

Дрон, що коштував 58 тис. грн, названий Зірка ICTV.

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Унікальний дрон, нічний, з тепловізором. Дозволятиме літати вночі і скидати подарунки російським окупантам, — каже офіцер 65 бригади Сергій Скибчик.

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