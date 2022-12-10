Нові графіки відключення світла в Києві — що означають різні кольори

В Україні продовжується робота з відновлення енергосистеми. Цей процес займає багато час та потребує заощадливого користування електроенергією.
Крім цього, кількість аварій зростає, адже багато людей відразу після включення світла вмикають усі прилади, через це йде навантаження на мережу. У ДТЕК повідомили, що в Києві вводять нові графіки відключення світла.
Нові графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів.
Вони складаються з трьох категорій:
Графік для Групи 1
Графік для групи 2
Графік для групи 3
Раніше ми розповідали, як Україна бореться на енергетичному фронті.
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