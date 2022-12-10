Україна

Нові графіки відключення світла в Києві — що означають різні кольори

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Грудня 2022, 10:00
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Нові графіки відключення світла в Києві — що означають різні кольори
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