Нові графіки відключення світла в Києві — що означають різні кольори

В Україні продовжується робота з відновлення енергосистеми. Цей процес займає багато час та потребує заощадливого користування електроенергією.

Крім цього, кількість аварій зростає, адже багато людей відразу після включення світла вмикають усі прилади, через це йде навантаження на мережу. У ДТЕК повідомили, що в Києві вводять нові графіки відключення світла.

Нові графіки відключення світла Київ

Нові графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів.

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Вони складаються з трьох категорій:

Білий колір на графіку — світло є і в цей час його наявність гарантована.

Сірий колір на графіку — у цей час гарантовано не буде світла.

Світло-сірий колір на графіку — можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Графік для Групи 1

Графік для групи 2

Графік для групи 3

Раніше ми розповідали, як Україна бореться на енергетичному фронті.

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