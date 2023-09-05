Карта бойових дій 5 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 5 вересня 2023 та кожна лінія на ній — це не лише ще одна дорога до чийогось дому, але й чергова зморшка під очима захисників від ще однієї недоспаної ночі.

Як мами й тата, як відповідальні діти — оберігають свою родину, свою країну та те світло, що продовжує дарувати надію на те, що настане мирний ранок.

А поки промені перемоги ще не осяяли твою кімнату, можна допомогти захисникам підтримувати вогонь боротьби та слідкувати за змінами у зведеннях Генштабу, яких вони досягають надтяжкою працею.

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Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні дії та просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області.

Українські військові, зокрема, відзначили, що наступаючі українські сили можуть діяти вільніше в районах з меншою кількістю російських мінних полів.

Експерти відзначають, схоже, що російські військові набирають персонал у великих масштабах завдяки триваючим зусиллям із мобілізації, хоча якість і розподіл цих нових військовослужбовців залишаються незрозумілими.

Водночас російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецька, в районі західного Донецько-Східного кордону Запоріжжя, на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Прогрес Чернігівської області, Нова Гута, Ромашкове, Бугор, Малушине Сумської області та Уди, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Огірцеве, Тернова Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бударків Харківської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Серебрянка, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Олександропіль, Новокалинове, Керамік, Авдіївку, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Гостре, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледара. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Шахтарське, Новоукраїнка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Роботиного, Степногірська Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Тягинки та Молодіжного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнала Бургунка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та чотири пункти управління противника.

Та водночас російські окупанти не припиняють тероризувати українців постійними повітряними тривогами. У цьому зокрема найчастіше винен МіГ-31. Читай, які характеристики винищувача, який несе ракети Кинджал.

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