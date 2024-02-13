Карта бойових дій 13 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 13 лютого 2024 поки аж ніяк не нагадує мрію. Проте щоденно українські воїни наближають її вигляд до бажаного результату ціною власної крові.

Кожне зрушення та зміна на карті, як і кожен подих в тилу мають зараз найбільшу ціну — життя українських захисників та захисниць.

І поки наші оборонці роблять усе можливе, аби якомога більше людей та поколінь знали, що таке справжня свобода, підтримка та розуміння — чи не найменше, що може дати їм тил.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що підтверджено наступ російських військ у районі Авдіївки та на заході Запорізької області в умовах продовження позиційних боїв по всій лінії фронту.

Разом з тим російська влада продовжує намагатися зміцнити соціальний контроль над молоддю та студентами на окупованих територіях України та культурно прищепити їм російську ідентичність та ідеологію.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 лютого 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом минулої доби відбулось 63 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав п’ять ракетних, 71 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів російських окупантів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Володимирівка, Пономаренки, Волфине, Степок Сумської області, Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Табаївка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Виїмка Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили шість атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Калинівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще чотири атаки в районах Тоненького, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також російські загарбники завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Парасковіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Курахове, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Парасковіївка.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі південніше Пречистівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі західніше Новопокровки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено два безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським вогнем опинилися населені пункти Херсон, Антонівка, Понятівка Херсонської області.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Крупиця, Кринки, Берислав Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Львове, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено шість розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному артилерійському засобу противника.

Зі зміною Головнокомандувача ЗСУ в українців з’явилось чимало питань. На деякі з них спробували відповісти американські військові. Читай, що означає зміна Головнокомандувача та чого чекати від Олександра Сирського на новій посаді.

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