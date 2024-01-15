Карта бойових дій 15 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 15 січня 2024 розгортається одночасно з новими подіями на фронті. Люті морози у нашій країні тривають. Замерзла земля полегшує рух техніки, тому найближчим часом можуть відбутися значні події на фронт.

У такий час наші ЗСУ потребують якнайбільшої моральної та фізичної підтримки. Тому не забувай про донати, коробки тепла, важливі слова подяки та допомогу там, де ти можеш це зробити.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські окупанти продовжують адаптувати свої ракети та безпілотники, щоб пробити українську ППО.

Крім цього, самі росіяни розповідають про плани наступу протягом найближчих тижнів. ISW вважає, що значних проривів росіяни здійснити не зможуть.

Позиційні бойові дії тривали на лінії Куп’янськ-Кремінна, поблизу Бахмута та Авдіївки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 січня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, 691 доба повномасштабної війни з Росією почалася з такими результатами: росіяни порушують закони та звичаї ведення війни, завдають ракетних та авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах.

За минулу добу відбулося 94 бойових зіткнення. Ворог завдав сім ракетних та 60 авіаударів, здійснив 64 обстріли з РСЗВ по позиціях військ та населених пунктах. Унаслідок обстрілів росіян, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти зберігають присутність у прикордонних районах та проводять активну диверсійну діяльність, нарощують кількість мінно-вибухових загороджень.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили три атаки в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 14 атак ворога біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили п’ять атак окупантів поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку ЗСУ тримають оборону та завдали 11 атак ворогу в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку було відбито 16 атак, триває стримування ворога неподалік Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку противник штурмових дій не вів.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили десять атак ворога біля Червоного, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку Сили оборони розширюють плацдарм. Ворог намагався сім разів штурмувати позиції.

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Силами ППО знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Ракетні війська вразили три райони зосередження ворога, засіб протиповітряної оборони та два склади боєприпасів противника.

Втрати Росії у війні проти України станом на 15 січня 2024

Раніше ми розповідали, як 65 бригада до останнього стоїть поблизу Роботиного.

Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

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