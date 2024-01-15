Україна

Карта бойових дій 15 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Січня 2024, 09:00
Карта бойових дій в Україні сьогодні 15.01.2024 онлайн

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0:11:20
права людини
Обмеження мають бути встановлені, але за однієї умови: які права людини можуть бути порушені під час війни
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