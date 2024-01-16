Карта бойових дій 16 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 16 січня 2024 як і будь-якого іншого дня нагадує українцям, що одного дня довелось швидко зробити вибір усій нації: битись або бути рабом, жити чи зникнути назавжди.

І хоч навряд чи хтось розглядав серйозно варіант покори, але тепер щосекундно українські захисники продовжують доводити своє рішення у битві за життя.

Зараз не існує вже іншого вибору, аніж боротись за свободу. І в цьому не можна залишатись поодинці. Адже лише в єдиності здобуваються вершини життя.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що позиційні бойові дії тривали на лінії Куп’янськ-Кремінна, поблизу Бахмута та Авдіївки, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області та на східному (лівому) березі Херсонської області.

Водночас Кремль фінансує окремі некомерційні організації, які працюють на окупованих територіях і поширюють кремлівські соціальні наративи.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 січня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 31 авіаційний ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Веселе Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Леонівка, Грем’яч Чернігівської області, Атинське, Басівка, Запсілля, Степок, Грабовське, Олександрівка Сумської області, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити своє тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 12 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 18 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ.

Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито шість атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару поблизу Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 16 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад десяти населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Семенівка, Ласточкине, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку противник, за підтримки авіації, 11 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Гостре, Курахове, Георгіївка, Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад десять населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Золота Нива, Благодатне, Времівка, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили дві атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Берислав, Томарине, Іванівка, Микільське, Станіслав Херсонської області та Дніпровське, Солончаки Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, трьох артилерійських засобах та двох радіолокаційних станціях противника.

Також раніше ми розповідали, що відомо про знищення російського літака А-50 та пункту управління Іл-22.

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