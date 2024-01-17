Карта бойових дій 17 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 17 січня 2024 швидко змінює нові дати, наповнюється тоннами інформації, що змінюється щосекунди на полі бою, та поповнюється унікальними історіями, більшість з яких вже ніхто не почує.

Сторінки підручників з історії вже заповнюються розділами, які мають впорядкувати хаотичні події сьогодення. Імена ж наповнюють серця рідних та близьких, які ніколи не зустрінуть більше своїх захисників, не привітаються, не зізнаються в коханні, не скажуть “бувай”.

Та щоб слів прощання було все ж таки менше, кожен може докласти зусиль. Адже яким би не був донат, він рятує життя тих, хто рятує весь світ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська здійснили підтверджене просування на захід від Донецька та поблизу Кринок в умовах продовження позиційних боїв по всій лінії зіткнення.

ISW продовжує оцінювати, що допомога Заходу Україні залишається вирішальною, оскільки неспроможність України стримати російську армію може дозволити російським силам просунутися аж до Заходу України вздовж кордону з країнами НАТО, що, ймовірно, поставило б НАТО у складне становище.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 січня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 85 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Грем’ячка, Михальчина-Слобода Чернігівської області, Соснівка, Атинське, Волфине, Степок Сумської області, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько десяти населених пунктів, це, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили дев’ять атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 15 атак біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Григорівка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито шість атак противника в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 15 атак ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Керамік, Бердичі, Степове, Ласточкине, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, 16 разів безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Водяного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема, Водяне, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога західніше Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Антонівка, Дніпровське, Тягинка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби противник шість разів безуспішно штурмував позиції наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, одному пункту управління та одному складу боєприпасів противника.

Також на Харківщині у двох громадах вводять обов’язкову евакуацію населення. Читай, де саме небезпечно.

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