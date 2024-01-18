Карта бойових дій 18 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 18 січня 2024 за десять років війни всотала б в себе тонни болю, якби його лише можна було виміряти. Кожна стежка вже сповнена історіями життя, боротьби та смерті, з якою щоденно віч-на-віч зустрічаються на передовій: хтось — сказати, що ще не час, і впевнено йти далі, а комусь привітатись і відійти у небуття.

Однак, щоб другий варіант розвитку подій лишався непопулярним серед наших захисників, тил не має поринати у спокійне забуття, а слідкувати за розвитком подій та робити можливе й неможливе для підтримки ЗСУ.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що операції російської тактичної авіації скорочуються поблизу Азовського моря, і можливості російської авіації можуть зменшитись після того, як українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і завдали серйозних пошкоджень російському десантному літаку Іл-22 вночі 14 січня.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 січня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Федорівки та Вовчанська Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі, Єліне Чернігівської області, Середина-Буда, Ромашкове, Соснівка Сумської області, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили шість атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили десять атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще вісім атак в районах Макіївки, Білогорівки Луганської області. Тут ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Також противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито сім атак противника в районах Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема, Калинівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 11 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, дев’ять разів намагалися прорвати оборону наших військ. Крім того, ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились Красногорівка, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку північніше Новодонецького Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Дмитрівка Миколаївської області. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління та по п’яти зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, двох радіолокаційних станціях, двох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та одному складу боєприпасів противника.

Також вчора, 17 січня, Україна вперше застосувала саморобну ППО FrankenSAM, яку виготовила разом зі США. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час економічного форуму в Давосі. Читай, що відомо про українську саморобну ППО FrankenSAM.

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