Карта бойових дій 20 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 20 січня 2024 лишається не лише відображенням стратегічних ходів, але й цифровим втіленням кожного кроку українських захисників.

Їхні невгамовний дух боротьби та мужність оберігають рідну землю від знищення та забуття в лапах агресора.

Однак їхні сили не нескінченні, чого не можна сказати про щосекундні пекельні зіткнення на полі бою. Тому підтримка тилу та його єдність з фронтом, як це було у перші дні повномасштабної війни, лишаються чи не найбільш визначальними важливими важелями у цій боротьбі.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що бойовий простір в Україні продовжує залишатися центром перегонів технологічного наступу та оборони між російськими та українськими силами.

Водночас російські війська продовжили наступ у районі Бахмута, Авдіївки та на прикордонні Донецько-Запорізької області на тлі продовження позиційних боїв на фронті.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 20 січня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 16 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Лісківщина, Карповичі, Грем’яч, Хрінівка, Діброва Чернігівської області, Запсілля Сумської області, Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили шість атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять атак біля Тернів Донецької області та ще 15 атак поблизу Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки в районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 17 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Орлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку загарбники, за підтримки авіації, шість разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили дві атаки західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Антонівка, Берегове Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби противник здійснив дев’ять безуспішних штурмів позицій наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили два артилерійських засоби противника.

Також раніше стало відомо, що Франція передає Україні керовані авіабомби AASM Hammer, які називають “розумними”. Повітряні сили ЗСУ отримають їх уже цього місяця. Читай про характеристики авіабомб AASM Хаммер та що ще про них відомо.

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