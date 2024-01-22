Карта бойових дій 22 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 22 січня 2024 тримає нас у курсі подій на фронті. Завдяки її умовним позначенням ми розуміємо, де йдуть тяжкі бої, де доводиться відступати, а де є змога наступати.
Наші воїни захищають нас усіма своїми силами. Нам навіть тяжко уявити, що вони переживають, адже чути й читати новини — це одна справа, а переживати усе самому — це зовсім інша. Тому ми маємо допомагати нашим військовим усім, чим зможемо.
А поки пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська просунулися в районі Авдіївки в умовах продовження позиційних боїв на фронті.
Ще Росія, ймовірно, активізує відносини з Північною Кореєю в рамках спроб закупити більше артилерійських боєприпасів з-за кордону на тлі дефіциту боєприпасів у Росії.
Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 102 авіаційних удари, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.
Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши десять ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України вісім ударних БпЛА знищено.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, одному пункту управління, трьох артилерійських засобах та одному засобу ППО противника.
Наші військові часто потрапляють у складні і небезпечні ситуацію, коли борються з ворогом. Раніше ми розповідали, як 81-а окрема аеромобільна бригада тримає оборону на фронті.
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