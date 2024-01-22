Карта бойових дій 22 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 22 січня 2024 тримає нас у курсі подій на фронті. Завдяки її умовним позначенням ми розуміємо, де йдуть тяжкі бої, де доводиться відступати, а де є змога наступати.

Наші воїни захищають нас усіма своїми силами. Нам навіть тяжко уявити, що вони переживають, адже чути й читати новини — це одна справа, а переживати усе самому — це зовсім інша. Тому ми маємо допомагати нашим військовим усім, чим зможемо.

А поки пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська просунулися в районі Авдіївки в умовах продовження позиційних боїв на фронті.

Ще Росія, ймовірно, активізує відносини з Північною Кореєю в рамках спроб закупити більше артилерійських боєприпасів з-за кордону на тлі дефіциту боєприпасів у Росії.

Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 102 авіаційних удари, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши десять ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України вісім ударних БпЛА знищено.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще шість атак неподалік Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито сім атак противника східніше Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили п’ять атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито п’ять атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили сім атак ворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безрезультатних штурмів позицій українських військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, одному пункту управління, трьох артилерійських засобах та одному засобу ППО противника.

Наші військові часто потрапляють у складні і небезпечні ситуацію, коли борються з ворогом. Раніше ми розповідали, як 81-а окрема аеромобільна бригада тримає оборону на фронті.

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