Україна

Карта бойових дій 22 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Богдана Макалюк, журналістка сайту 22 Січня 2024, 10:00
Карта бойових дій в Україні сьогодні 22.01.2024: онлайн

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