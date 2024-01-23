Карта бойових дій 23 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 23 січня 2024 дає нам змогу на відстані дізнаватися, що відбувається на фронті. Ми можемо бачити, як розвиваються події на полі бою.
Військовим дуже складно на різних напрямках, вони потребують нашої підтримки та допомоги. Не забуваймо про тих, хто нас захищає.
А поки пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська підтвердили наступ на південь від Авдіївки та на захід від Донецька в умовах продовження позиційних боїв по всій лінії фронту.
Російські чиновники та суб’єкти інформаційного простору намагаються ще більше риторично виправдати вторгнення Росії в Україну, спотворюючи підписаний 22 січня президентом України Володимиром Зеленським указ про історично населені українцями території РФ.
Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні будинки, інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному пункту управління, одному артилерійському засобу та одній радіолокаційній станції противника.
Сьогодні вранці Росія атакувала різні регіони України. Раніше ми розповідали про наслідки вибухів у Харкові.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.