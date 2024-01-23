Карта бойових дій 23 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 23 січня 2024 дає нам змогу на відстані дізнаватися, що відбувається на фронті. Ми можемо бачити, як розвиваються події на полі бою.

Військовим дуже складно на різних напрямках, вони потребують нашої підтримки та допомоги. Не забуваймо про тих, хто нас захищає.

А поки пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська підтвердили наступ на південь від Авдіївки та на захід від Донецька в умовах продовження позиційних боїв по всій лінії фронту.

Російські чиновники та суб’єкти інформаційного простору намагаються ще більше риторично виправдати вторгнення Росії в Україну, спотворюючи підписаний 22 січня президентом України Володимиром Зеленським указ про історично населені українцями території РФ.

Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири атаки ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито сім атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили десять атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще сім атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив один безрезультатний штурм позицій українських військ.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному пункту управління, одному артилерійському засобу та одній радіолокаційній станції противника.

Сьогодні вранці Росія атакувала різні регіони України. Раніше ми розповідали про наслідки вибухів у Харкові.

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