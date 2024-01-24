Карта бойових дій 24 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 24 січня 2024 зображає місця найважчих боїв, показує лінії фронту, де розташовуються окупанти тощо. Завдяки їй ми можемо розуміти ситуацію на передовій, але навіть не можемо уявити, через що проходять наші військові для захисту рідної землі.

Наші бійці потребують допомоги, вона може бути різною: від окопних свічок до комплектувальних для машин чи дронів. Кожен може допомогти їм особисто чи долучитися до збору.

А поки пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська нещодавно підтвердили просування поблизу Кремінної, Авдіївки та міста Донецька на тлі продовження позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення 23 січня.

Російська окупаційна влада, ймовірно, навмисно спотворює статистику населення на окупованих територіях України, щоб спонукати людей переселятися в окуповані населені пункти.

Також Кремль може мати намір використати вибори президента Росії 2024 року як своєрідний “референдум” у питанні війни Росії проти Україні.

Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 200 різних об’єктів цивільної інфраструктури в Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаку ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще дві атаки поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили п’ять атак ворога в районах Новобахмутівки, Степове, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив сім безрезультатних штурмів позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах та одному пункту управління противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, п’ять балістичних ракет Іскандер-М, дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох засобах ППО, дев’ятьох артилерійських засобах та одній станції радіоелектронної боротьби противника.

Ворог вчора тричі обстріляв Харків. Раніше ми розповідали про наслідки вечірнього обстрілу Харкова 23 січня 2024.

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