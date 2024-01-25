Карта бойових дій 25 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 25 січня 2024, що останні кілька тижнів промальовувалась холодними зимовими вітрами, продовжує зберігати статику, ніби в очікуванні чогось нового.

Ще якийсь місяць і вона як лід, що тане під променями весняного сонця, відкриє нові можливості, які таїть в собі кожен новий день.

І хоч усе поки завмерло, ніби в очікуванні теплих днів і остаточного відступу морозів, серця зберігають віру вступити у новий етап боротьби рішуче та перетворити карту бойових дій у карту перемоги. Та це можливо лише за однієї умови — єдиність тилу з фронтом, потужні підтримка українських захисників і максимальне їхнє підсилення.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжили просування поблизу Кремінної, Авдіївки та міста Донецька на тлі продовження позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення.

Водночас російська окупаційна влада, ймовірно, навмисно спотворює статистику населення на окупованих територіях, щоб спонукати людей переселятися в окуповані населені пункти.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 січня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 50 бойових зіткнень. Також ворог завдав два ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Земляний Яр, Зибине, Красне Перше Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Улиця, Чуйківка, Марчихина Буда, Іскрисківщина, Володимирівка, Басівка, Попівка Сумської області, Стогнії, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили п’ять атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Табаївка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки біля Діброви Донецької області та ще три — в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак поблизу Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Предтечине Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько десяти населених пунктів, серед яких Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили три атаки неподалік Авдіївки та ще п’ять — поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки, Сєверного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, дев’ять разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Максимільянівки, Георгіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога біля Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степногірськ Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка, Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Новоберислав Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Берислав, Садове Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби противник здійснив сім безуспішних штурмів позицій наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному району зосередження особового складу противника.

Однак не припиняють боротись українські захисники навіть після тяжких поранень. Щоправда, тепер вони ведуть бій за своє здоров’я. Читай історію нацгвардійця, який бореться за своє щасливе майбутнє.

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