Карта бойових дій 27 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 27 січня 2024 — більше не папірець та не звичайний розмитий піксель. Вона стала втіленням кожного руху українських захисників у реальному часі та закарбовує кожну мить, коли вони змінили історію світу чи завершили свою розповідь життя.

Кожен її сантиметр пульсує та сповнюється кров’ю, що проливається на фронті, і дихає останнім зітханням в легенях бійця, який бореться за свободу рідної країни.

Вона не збереже жодної історії окупанта, який пришов за чужою землею, адже у нього від першої секунди не було й шансу на успіх, хоч він на нього сподівався у перші дні. І підкріпити крах ворога може кожен українець, підсилюючи військо власною працею чи щоденним донатом. Адже тільки в єдності виборюється воля.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська посилюють використання хімічної зброї в Україні, чим продовжують очевидно порушувати Конвенцію про заборону хімічної зброї, серед підписантів якої є і РФ.

Водночас російські окупаційні війська продовжили просування в районі Авдіївки на тлі продовження позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 січня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 94 бойових зіткнення. Ворог завдав вісім ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області). Також здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, дитячі садочки, торгівельний центр та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Єліне, Галаганівка, Леонівка Чернігівської області, Попівка, Волфине, Веселівка Сумської області, Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 12 атак біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім атак в районах Тернів та Торського Донецької області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили десять атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 19 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївки та ще дев’ять атак неподалік Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько десяти населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 14 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Марїнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога поблизу Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили п’ять атак противника північніше Приютного, південніше Червоного та західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Миколаївка, Тягинка, Новотягинка, Антонівка Херсонської області та Солончаки Миколаївської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Іванівка, Токарівка, Томина Балка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби противник здійснив чотири безуспішних штурми позицій українських військ.

Крім того, для успішної боротьби з ворогом необхідно відмовлятись від будь-якого продукту, який може йому принести заробіток. Читай, скільки заробили росіяни на українських переглядах відео та прослуховуваннях пісень за 2023 рік.

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