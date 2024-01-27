Україна

Карта бойових дій 27 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Даніела Долотова, журналістка сайту 27 Січня 2024, 07:00
Карта бойових дій в Україні

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