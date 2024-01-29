Карта бойових дій 29 січня 2024 року: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 29 січня 2024 дає українцям змогу в режимі онлайн ознайомитися з подіями, що відбуваються на фронті. Ця карта дає цінну інформацію та змогу усвідомити, як важко нашим захисникам дається захист країни.
Військові захищають нас, тому ми зі свого боку маємо їм дякувати, підтримувати та допомагати, піклуватися про тих, хто на фронті, та про тих, хто повернувся.
А поки пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Кремінної та Авдіївки на тлі тривалих позиційних боїв.
На ділянці кордону Донецько-Запорізької області 28 січня також тривали позиційні бої, однак підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Повідомляється, що українські війська просунулися у західній частині Запорізької області на тлі продовження бойових дій у цьому районі.
Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та десять авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному артилерійському засобу та одній станції радіоелектронної боротьби противника.
Щоб покращити ситуацію на фронті Україні потрібна посилити авіацію. Раніше ми розповідали, що відомо про передачу Україні F-16.
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