Карта бойових дій 30 січня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 30 січня 2024 продовжує щоденно з’являтись з перших днів, коли Україна зіткнулася з в повномасштабному двобої з потужним агресором РФ, який і досі намагається досягти своєї хижацької цілі.

Кожна найдрібніша лінія пульсує кров’ю тих, хто поклав своє здоров’я та життя за те, щоб Україна зберегла свою свободу та права.

Якщо навіть прислухатись, ти не почуєш як ревуть гармати за пару сотень кілометрів від тебе та цим продовжують вести боротьбу за життя цілої нації. Та це означає одне — за цю тишу хтось заплатив власним життям. І тепер твій обов’язок зберегти та допомогти тим, хто ще стоїть на обороні цивілізації.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Кремль також продовжує обставляти та виправдовувати довгострокові військові зусилля Росії як частину екзистенціального геополітичного протистояння із Заходом і нацизмом.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 січня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 51 бойове зіткнення. Ворог завдав шість ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 64 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Великий Бурлук та Хатнє Харківської області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 40 населених пунктів, серед них Карповичі, Грем’яч Чернігівської області, Попівка, Степок, Грабовське Сумської області, Гур’їв Козачок, Огірцеве Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім атак біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Берестового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області та Кривошиївка Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Роздолівки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад десять населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки поблизу Іванівського Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили вісім атак неподалік Новобахмутівки, Авдіївки та ще п’ять атак біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники шість разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Парасковіївка, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога поблизу Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Роботине Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Новокаїри, Садове, Придніпровське Херсонської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню населені пункти Республіканець, Кринки, Іванівка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено сім безуспішних спроб штурму позицій наших військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Однак боротьба за мирне життя не припиняється і за життя українців, які опинились у руках ворога. Читай, як відбуваються обміни полоненими.

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