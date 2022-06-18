Україна

Командири тікають, як щури з поля бою – перехоплення СБУ розмов окупантів

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 19 Червня 2022, 00:00

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