Командири тікають, як щури з поля бою – перехоплення СБУ розмов окупантів

На Херсонщині окупанти бояться контрнаступу ЗСУ.

Він відбудеться, коли до позицій наших військових надійде уся міжнародна військова допомога.

Утім, навіть без неї, українські армійці дають ворогу такої прочуханки, що той просто сивіє.

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Ми ніде не рахуємось, ніде! Повір мені! Як сказав командир Ушаков, ми тут – “м’ясо”, відволікаючий маневр. Навіть у Росії не фіксується, що ми тут знаходимося.

Загарбники розповідають у телефонних розмовах, які перехоплює СБУ.

Про це і не тільки у черговій добірці від Костянтина Мельникова.

Раніше ми ще публікували добірку перехоплених розмов, де росіяни зізнаються, що не хочуть повертатися в Україну воювати.