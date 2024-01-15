Львів даватиме по 50 тис. за контракт із військом! Що відомо про ініціативу та коли долучаться інші міста

Міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі телемарафону розповів, що Львів даватиме 50 тисяч гривень від громади кожному, хто вирішить підписати контракт із військовими частинами десантно-штурмових військ та морською піхотою. Що відомо про ініціативу?

Львів даватиме 50 тисяч гривень за контракт із ЗСУ — що відомо

Таке рішення ухвалили для додаткової мотивації та підтримки тих, хто хоче захищати Україну від російських окупантів. Андрій Садовий повідомив, що 30 тис. львів’ян захищають Україну на фронті.

Ми вирішили спільно з Міноборони та ТЦК переглянути підходи. У нашій славній 80-ій бригаді ДШВ є недобір, тому ми вирішили стимулювати тих, хто готовий служити.

Садовий каже, що люди часто мають сумніви, тому фінансовий стимул може допомогти. Центр комплектації планують перебудувати на формат офісу. Він запрацює в лютому. Там можна буде отримувати консультації та записуватися самостійно.

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Сьогодні у Львові живуть люди з різних регіонів. Тому отримати 50 тис. грн від львівської громади зможуть ті, хто записався на контракт у Львові.

Гроші на виплати беруть з бюджету міста. На 2024 рік Львів зарезервував на підтримку ЗСУ понад 1 млрд грн. На потреби війська віддали і ПДФО військових.

Десантно-штурмові війська та морська піхота — про підготовку, а не масовість. Тому громада Львова зможе виплачувати одноразову матеріальну підтримку в 50 тисяч кільком десяткам людей на місяць, які захочуть підписати контракт.

Виплату отримуватимуть люди, щойно підпишуть контракт. Інформацію про підписання передаватиме ТЦК.

За словами Андрія Садового, інші міста незабаром також почнуть фінансову підтримку людей, що підписуватимуть контракти з військом.

Раніше ми розповідали, чому життя окупанта коштує 300 грн.

Фото: 66 ОМБр

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