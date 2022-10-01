Лиманський котел: що відбувається сьогодні на фронті та три варіанти для оточених росіян

Збройні сили України офіційно підтвердили звільнення п’яти населених пунктів поблизу Лимана. Йдеться про Ямпіль, Новоселівку, Шандриголове, Дробишеве та Ставки.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону та додав, що наразі там тривають стабілізаційні заходи.

Читай, коли ЗСУ остаточно звільнять Лиман та що відбувається з росіянами, яких оточили з усіх боків українські військові.

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Українські військові вже встановили прапор на стелі при в’їзді в сам Лиман. Це видно на відео, яке поширив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Утім на цьому напрямку й досі тривають запеклі бої. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу FreeДом розповів, що в оточенні ЗСУ опинилось понад п’ять тисяч російських військових.

Окупанти попросили у свого керівництва можливості вийти, на що отримали відмову. Тепер у них є три варіанти дій: чи спробувати прорватися, чи здатися, чи всім разом загинути. Там їх близько п’яти тисяч, точної цифри поки немає, — зазначив він.

Посадовець підкреслив, що ще ніколи українська армія не брала таке колосальне за розміром угрупування в оточення.

Тим часом російські пропагандисти кричать, що з Кремінної до Лиману вже прямує велике підкріплення для деблокади.

Гайдай підтверджує інформацію про те, що дійсно росіяни намагаються перекинути техніку з Луганської області. Але шляхи підвезення боєприпасів повністю перекриті українськими воїнами, як і дороги до відступу.

Тому загарбники зараз намагаються прорватись, проте завдяки майстерним діям наших захисників їм це поки що не вдається.

Коли Україна звільнить Лиман

Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що українські сили звільнять Лиман протягом наступних 72 годин. З такою оцінкою погоджується і радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

Ми готові до будь-яких варіантів. Поки що очікуємо якоїсь дії зі сторони керівництва Російської Федерації. Мається на увазі, чи вони проводитимуть перемовини про здачу в полон.

Але ця операція триватиме не більше 72 годин, після чого Лиман буде однозначно звільнений, — запевнив він.

Поки що очевидно, що керівництво РФ не поспішає рятувати своїх армійців попри вже велику кількість вбитих та поранених. Дехто з росіян здається в полон.

Утім операція ще незавершена. Тож уже за її підсумками можна буде говорити про точну статистику втрат окупантів.

Чому ця операція важлива

Сергій Череватий пояснює, що звільнення Лиману відкриє шлях до подальшої деокупації Донецької та Луганської областей.

Лиман важливий, тому що це черговий крок до звільнення українського Донбасу. Це можливість піти далі на Кремінну, Сєвєродонецьк, — каже речник Східного угруповання військ.

Це також дуже важливо психологічно для підтримки морального духу ЗСУ і зламу бойового настрою окупантів. Адже Україна починає диктувати свою волю, а не тільки відбивається і стоїть в обороні.

Ми впевнені в нашій перемозі. Саме тому ми перебрали ініціативу у війні. Саме тому ми зараз досягаємо відчутних результатів на полі битви… І це дуже важливо.

Ми маємо звільнити всю нашу землю, і це буде найкращий доказ того, що міжнародне право й людські цінності не зламати жодній державі-терористу, навіть такій знахабнілій, як Росія, — сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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