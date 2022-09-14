“Можете мене застрелити!” ДБР знайшли покинутого військового РФ, який з голоду їв соняшники

Військові РФ на Харківщині покинули свого побратима й чкурнули якомога далі від ЗСУ. Російського військового незабаром знайшли українські захисники в закинутій хатині.

Під час затримання росіянин не чинив спротиву — його становище було таке жалюгідне, що останніми днями він харчувався соняшниками з українських полів, аби не вмерти з голоду.

Каже: до армії пішов через гроші, але навоюватися не встиг — у перший же день його служби українські захисники вигнали росіян з Харківської області.

Затриманого військового РФ передадуть до СБУ.

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Це й не дивно, що росіяни накивали п’ятами не у повному складі — українські військові добряче налякали військових РФ. А ось як відбувалося звільнення Харківської області — читай у матеріалі.

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