На посівних полях Харківщини — міни та ворожа техніка, а поруч росте соняшник

Згорілі російські танки, ящики з-під боєкомплекту, окопи, міни — і поряд сіють хліб. Такий вигляд має нині посівна на Харківщині, у прикордонних громадах.

Декому з аграріїв пощастило — до їхніх земель не дістає артилерія, вціліла під обстрілами частина обладнання.

Та більшість фермерів у прикордонні навіть за умови розмінування не можуть працювати, бо ворог надто близько.

Поля поблизу центру громади під містом Дергачі засівають соняшником. На цьому полі працювали навіть минулого літа. Аграріям цього підприємства пощастило: забрудненість мінами менша, ніж углиб до кордону. Продовжують працювати, бо треба сплачувати податки, наповнювати бюджет та годувати армійців.

Углиб до кордону, на полях іншого аграрія, скрізь ворожі окопи, уламки підбитих танків, касетні набої та згоріла техніка. Саме звідси вони обстрілювали Харків та робили посадки, а вже через десяток метрів аграрії сіють соняшник. Зробили собі міні-грейдер із гусені, знятої з ворожої БМП.

Це 80-й калібр, міномет був… Бо тут, у цьому селі, була позиція орків, вони тут жили і звідси стріляли, і наші стріляли, — розповідає аграрій Ігор Нікольченко.

Як фермери попри заміновані поля сіють соняшник — дивись у відео.

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