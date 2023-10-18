Нацрада хоче врегулювати роботу Telegram в Україні — що буде з популярним месенджером

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк у прямому ефірі телемарафону Єдині новини розповіла, що Нацрада хоче врегулювати роботу Telegram, щоб усе було прозоро і кожен знав, хто автор того чи іншого поста.
Це робиться для того, щоб російська пропаганда не мала впливу на світову спільноту через анонімні платформи.
Герасим’юк каже: Україна активно спілкується з європейськими партнерами з приводу Telegram і його врегулювання. Тобто платформа має бути прозорою, а ми маємо розуміти, з ким ми спілкуємося.
— Коли ми говоримо про регулювання Telegram, це не означає, що ми плануємо закривати численні канали в месенджері, яких безліч, і не лише в Україні.
Йдеться не про блокування, а про способи взаємодії та спілкування з цими платформами, — каже голова Нацради.
Йдеться не про блокування, а про способи взаємодії та спілкування з цими платформами, — каже голова Нацради.
Ольга Герасим’юк зазначає, що в серпні вони з Національною Радою надіслали лист на адресу Telegram, намагаючись зв’язатися та обговорити можливості співпраці. І от буквально днями повторили цю процедуру. Тож у Нацраді нині чекають на відповідь від офіційних представників месенджера.
Наші європейські партнери також вказують на проблеми, які виникають у зв’язку з анонімністю платформи, — наголошує Герасим’юк. І це, власне, те питання, яке нині обговорюють і в Нацраді.
Також представниця Нацради додає, нині вже є Telegram-канали, які звернулися до них та уже офіційно зареєстровані як медіа. Це забезпечує їм низку прав, зокрема, право на захист, право на акредитацію на різноманітні події.
За словами Ольги Герасим’юк, важлива медіаграмотність не лише для аудиторії, яка читає повідомлення в Telegram, але і для журналістів, які посилаються на різні джерела.
Звісно, за декілька секунд можна поширити небезпечну пропаганду, яка швидко розповсюджується. На це й розраховують пропагандисти.
При цьому, коли ми бачимо такий контент, отримуємо скарги від користувачів на нього, ми могли б звертатися до платформи, — каже голова Нацради.
При цьому, коли ми бачимо такий контент, отримуємо скарги від користувачів на нього, ми могли б звертатися до платформи, — каже голова Нацради.
Та наводить приклад естонських колег. Вони пропонують використовувати Telegram з позитивною метою, поширюючи якісну інформацію. Їхня ідея полягає в тому, щоб платформи позначали потенційно токсичний контент.
За словами представниці Нацради, в прямому ефірі на телебаченні можна також швидко поширити фейк-новину. Тому є питання у відповідальності. Тому що свобода слова передбачає відповідальність. Журналісти, які поширюють таку інформацію, повинні відповідати за свої слова. І це стосується не лише телебачення, але й радіо, Telegram та інших платформ.
Зрештою, перед тим як щось поширити, важливо знати джерело цієї інформації, щоб не піддаватися безвідповідальному підходу, — підсумовує Герасим’юк.
Раніше ми розповідали, як визначити Telegram-канали, що працюють на ворога.
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